САВРШЕНО ХРСКАВЕ, НЕОДОЉИВО МЕКЕ! Кифлице са орасима које враћају у детињство! Мирис који осваја чим отворите рерну
Савршено укусне и хрскаве – ове кифлице са орасима се праве брзо, а једу још брже.
Боље него оне некад, какве су наше баке правиле.
Постоје посластице које нас враћају у детињство већ на први залогај, а мирис који се тада шири из рерне буди оне најлепше успомене. Такве су управо ове кифлице са орасима – једноставне, мирисне и неодољиво укусне. Праве се брзо, од свега неколико састојака, а резултат је посластица која се топи у устима и осваја сваког ко је проба.
Ово је посластица која се често налази на трпезама, а својим укусом и једноставношћу осваја сваког.
Састојци:
– 280 г брашна
– 100 г шећера
– 100 г млевених ораха
– 200 г маслаца
– 1 кесица ванилин шећера
– 100 г шећера у праху
Припрема:
Орахе, шећер, брашно и маслац помешајте тако да добијете глатко тесто. Нека маслац буде на собној температури.
Оставите тесто да одстоји у фрижидеру пола сата, а затим формирајте кифлице.
Ређајте кифлице у плех, на папир за печење.
Пеците их на 180 степени у загрејаној рерни док не добију лепу, румену боју.
Када су кифлице печене, извадите их из рерне и оставите да одстоје пар минута, па их уваљајте у мешавину шећера у праху и ванилин шећера.
Ове мирисне кифлице са орасима су прави доказ да најједноставнији рецепти увек „крију“ најбољи укус. Хрскаве споља, мекане изнутра и обавијене мирисом ваниле, подсећају на дане када су се колачи правили с љубављу, без журбе.
Идеалне су уз јутарњу кафу, поподневни чај или као слатки залогај после ручка.
Пријатно!
(н1инфо.рс)