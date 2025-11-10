light rain
САВРШЕНО ХРСКАВЕ, НЕОДОЉИВО МЕКЕ! Кифлице са орасима које враћају у детињство! Мирис који осваја чим отворите рерну

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Савршено укусне и хрскаве – ове кифлице са орасима се праве брзо, а једу још брже.

Боље него оне некад, какве су наше баке правиле.

Постоје посластице које нас враћају у детињство већ на први залогај, а мирис који се тада шири из рерне буди оне најлепше успомене. Такве су управо ове кифлице са орасима – једноставне, мирисне и неодољиво укусне. Праве се брзо, од свега неколико састојака, а резултат је посластица која се топи у устима и осваја сваког ко је проба.

Ово је посластица која се често налази на трпезама, а својим укусом и једноставношћу осваја сваког.

Састојци:

– 280 г брашна

– 100 г шећера

– 100 г млевених ораха

– 200 г маслаца

– 1 кесица ванилин шећера

– 100 г шећера у праху

Припрема:

Орахе, шећер, брашно и маслац помешајте тако да добијете глатко тесто. Нека маслац буде на собној температури.

Оставите тесто да одстоји у фрижидеру пола сата, а затим формирајте кифлице.

Ређајте кифлице у плех, на папир за печење.

Пеците их   на 180 степени у загрејаној рерни док не добију лепу, румену боју.

Када су кифлице печене, извадите их из рерне и оставите да одстоје пар минута, па их уваљајте у мешавину шећера у праху и ванилин шећера.

Ове мирисне кифлице са орасима су прави доказ да најједноставнији рецепти увек „крију“ најбољи укус. Хрскаве споља, мекане изнутра и обавијене мирисом ваниле, подсећају на дане када су се колачи правили с љубављу, без журбе.

Идеалне су уз јутарњу кафу, поподневни чај или као слатки залогај после ручка.

Пријатно!

(н1инфо.рс)

