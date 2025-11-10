НОВАЦ ЋЕ СЕ ЛЕПИТИ ЗА ЊИХ У НОВЕМБРУ! Ова четири знака крајем месеца добијају прилике које се не одбијају ДВЕ ПЛАНЕТЕ им отварају врата
Јупитер и Венера су планете које се обично повезују са срећом и утичу да 4 хороскопска знака привлаче новац у у новембру 2025.
Према хороскопу, 4 знака Зодијака привлаче изобиље у живот у новембру 2025. Две планете које се најчешће повезују са срећом су Јупитер и Венера, а оне овог месеца доносе обиље за 4 хороскопска знака. Јупитер је у Раку и креће се ретроградно од 11. новембра до 11. марта. То само значи да најављује период размишљања. Венера завршава свој транзит кроз Вагу и налази се у Шкорпији до 30. новембра, када улази у Стрелца. Када Венера борави у Шкорпији, фокус овог хороскопског знака је на новцу.
♋РАК
Јупитер вас обасјава вас својим благонаклоним зрацима. Вероватно се осећате опуштеније и мање сте под стресом него обично. Јупитер у вашој првој кући може привући све врсте прилика, али на вама је да ствари остварите када се прилике укажу. Прилике могу укључивати финансије или било шта друго што порпавља ваш живот, чак и нове људе који вам доносе бољитак.
Осећате се најудобније код куће и вероватно ћете тамо заказивати важне састанке или чешће забављати госте. Ако сте слободни, ово може привући друге к вама. Ово је време за дружење, умрежавање и упознавање људи. Млад месец у Шкорпији 19. новембра такође има потенцијал да привуче новац или приход. Сазнајте и у којим годинама живота свако добије кармичку лекцију.
♏︎ШКОРПИЈА
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Јупитер привлачи оне који живе у иностранству или далеко, као и могућности да се од њих искористе могућности или путовања. Такође привлачи могућности за образоваје и бенефиције, учење нечега што вас занима.
Имаћете огромне користи ако сте укључени у правни спор. Поседујете магнетизам, привлачите људе, убеђујете их у своје идеје и ово је савршено време за стварање већег обиља. На самом крају месеца очекујте приходе. Млад Месец у Шкорпији 19. новембра је ваше годишње ресетовање које се дешава у вашем месецу рођења. Пажња ће бити усмерена на вас и манифестацију ваших истинских жеља.
♊БЛИЗАНЦИ
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Јупитер је у Раку, који влада другом кућом новца и прихода, доносећи више финансијски корисних могућности. То може помоћи у повећању вашег самопоштовања, олакшавајући вам да привучете људе. Могли бисте добити унапређење, нови посао или повишицу плате.
Такође је могуће да ће ваш рад бити примећен, што би вам могло помоћи у будућим могућностима. Када Венера уђе у Стрелца, крајем месеца, ући ће у вашу седму кућу партнера. Ослободићете се свега негативног. Ово је савршено време да се ослободите сваког негативног размишљања и издигнете изнад свега. Млад месец пада у вашу шесту кућу посла, а млади месеци су повезани са новим почецима. Очекујет нов почетак, нови пројекат на послу или чак нову прилику за добитак. Сазнајте и шта вам доноси хороскоп за усамљена срца.
♎︎ВАГА
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Очекујте велики тренутак за вашу каријеру - ово би могло бити време за промену посла, и то набоље. Ово је време када изгледате, осећате се и представљате се у најбољем издању, што наравно привлачи друге и прилике које вам могу донети личну корист.
Захваљујући Венери, ово је идеално време да добијете или тражите повишицу или унапређење. Требало би да се осећате прилично добро у вези са својим финансијама овог месеца и оне би могле да се повећају. И млад Месец ће такође истаћи куће новца у вашој астролошкој карти. Млад месец у Шкорпији пада у 2. кућу прихода. Проверите шта значи подзнак у сваком знаку.