ОПАДА КОСА? Испробајте народни лек са 4 састојка који вековима користе у Србији и вратите СЈАЈ и густину
Традиционални лек са белим луком, рузмарином и комовицом вековима се користи за опадање косе. Сазнајте рецепт, упозорења и шта кажу истраживања.
Опадање косе може бити фрустрирајуће, посебно када се појављује у печатима или појачано током стресних периода. Један од домаћих рецепата који се вековима преноси укључује бели лук, рузмарин и комовицу. Иако ефекти нису научно доказане гаранције, многи корисници га сматрају помоћним у нези косе и стимулацији власишта.
Народни рецепт
Састојци:
1 главица белог лука
Неколико капи етеричног уља рузмарина
2–3 кашике биљног уља (маслиново или кокосово)
2–3 кашике комовице
Припрема и примена:
Бели лук ситно исецкајте или изгњечите у пасту.
Помешајте са уљем и рузмарином.
Додајте комовицу и добро промешајте.
Умасирајте у власиште, оставите 30–60 минута, затим темељно исперите шампоном.
Користите 1–2 пута недељно, пратећи реакцију власишта.
Напомена: мирис белог лука може бити јак док је коса мокра, а алкохол из комовице може иритирати осетљиво власиште.
За кога није препоручљиво?
Особе са иритираним или осетљивим власиштем, ранама или екцемом.
Људи са алергијама на лук, рузмарин или алкохол.
Ако приметите пецкање, црвенило или јак свраб - одмах престаните са употребом.
Шта кажу научна истраживања
Алкохолне формулације на власишту могу изазвати иритацију и сувоћу, што може погоршати стање косе.
Не постоје чврсти научни докази да наношење комовице директно стимулише раст косе или решава локалне печате (алопециа ареата).
Биљни састојци попут рузмарина и белог лука показали су у неким студијама могуће стимулативне ефекте на циркулацију власишта, али резултати су ограничени и не гарантују резултат.
Закључак
Овај народни рецепт може бити занимљив додатак нези косе и власишта, посебно као традиционални приправак без хемикалија. Ипак, ефикасност није научно доказана и може иритирати власиште, па га треба користити са опрезом. За озбиљније проблеме са опадањем косе, најбоље је консултовати дерматолога или трихолога.