НАЈМОЋНИЈИ НУМЕРОЛОШКИ дан у години је - 11.11.! Искористите енергију бројева и урадите ОВО! Остварите највећу ЖЕЉУ да сретнете „сродну душу“
Сутра је 11. 11. и то је према нумерологији сасвим посебан дан. Шта се крије иза броја 11 па још када се он понавља два пута? Нумеролози сматрају да је реч о најмоћнијем дану у години.
Нумерологија каже да је број 11 изузетно моћан број, одосно комбинацију бројева 11 и 11 оцењује као невероватно моћан спој духовног буђења и моћних почетака - 11 је сам по себи број почетка, интуиције, преокрета.
Сутрашњи дан, 11. новембар, нам удруженим деловањем "11 и 11" доноси снажну енергију да пробудимо у себи нове потенцијал, нову снагу да преокренемо живот или дођемо до значајних сазнања (поменуто духовно буђење) које нам може изменити животни пут.
И што је изузетно важно, промене које можемо да иницирамо најчешће су позитивне. Преокрети који могу да уследи не превазилазе наше могућности него нам само дају шансу да искочимо из рутине и усудимо се да пожелимо и добијемо нешто више.
Према нумерологији, универзум нам 11.11. шаље поруку да обратимо пажњу на то шта нам говоре срце и душа. Верује се да је дан повољан за остварење жеља односно њихову јасну дефиницију. Проведите неколико минута (11) у медитацији да бисте пронашли разлоге зашто заиста желите оно што желите. То је моћан начин да се осигура реализација снова. Запитајте се шта вам је заиста потребно у животу, и доћи ћете до одговора. Потрудите се да своје жеље јасно дефинишете.
Сутра су и велике шансе да сретнемо "сродну душу", ово је дан сусрета љубавника који се сјајно разумеју, а цео новембар је иначе месец љубави.
На посебан 11.11. рођени су Леонардо Дикаприо и Деми Мур као и Нина Сеничар. Каже да се особе рођене овог дана имају исту енергију као и магични бројеви њиховог рођења.
Број 1111 који се крије у сутрашњем датуму симбол је стварања, лидерства и изражавања свега скривеног у нама, наших могућности којих можда и нисмо свесни.