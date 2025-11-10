ВЕРИЦА ШЕРИФОВИЋ МУЖУ ПЛАТИЛА РАЗВОД 1.500 МАРАКА Ево како је причала о браку и супругу: "Сви су га волели, али кад попије..."
Верица Шерифовић својевремено испричала како се развела од Рајка Шерифовића, који је преминуо данас 10. новембра
Верица Шерифовић, позната фолк певачица и мајка Марије Шерифовић, прошла је кроз два брака, али ниједан није донео срећу. У првом браку са Рајком Шерифовићем, који је преминуо данас, 10. новембра, добила је ћерку Марију. Легендарна певачица раније је причала о том браку током којег се суочила се са бројним проблемима, насиљем и борбом да сачува породицу.
Због љубави према Рајку Шерифовићу, Верица је напустила гимназију верујући да је чека срећан живот. Међутим, убрзо је схватила да је брак далеко од идиле. Уместо мира, уследиле су свађе, психичко и физичко насиље, али је због ћерке Марије Шерифовић дуго ћутала и трпела.
Годинама касније, Верица је смогла снаге да изађе из токсичног односа. На необичан начин је успела да добије споразумни развод. Рајку, који је тада имао проблем са алкохолом и коцком, понудила је 1.500 марака у замену за потпис. Он је пристао, и тако је Верица коначно добила слободу 2003. године.
Певачица се присетила да није могла да поверује колико алкохол може да промени особу.
-Њега су сви волели, био је друштвен, али кад попије две-три чашице ракије, то више није био тај човек- испричала је Верица у емисији „Из профила“.
Верица је признала да је као девојка од 18 година била уплашена и збуњена, те да је насиље често крила чак и од родитеља.
-Тата да је знао, он би га одробијао– искрено је рекла у емисији на Гранд телевизији.
Када је Марија завршила гимназију, Верица је одлучила да прекине патњу. После развода, осетила је олакшање, али и празнину.
-Села сам, запалила цигарету, гледам кафу и питам се – да ли да плачем или да се смејем- присетила се певачица.
Иако су прошли кроз тежак период, Верица и Рајко Шерифовић су остали у коректним односима.
Курир/Гранд