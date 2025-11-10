ОПАСАН ПОСАО ДОСТАВЉАЧА У ЊУЈОРКУ! Борба против алгоритма за сваки долар ЧЕКАЊЕ на храну се не плаћа

Борба за опстанак у гига економији добила је нову димензију од 2023. године. Новинар Гарет Леонард је у свом видеу „A Night in the Life of a NYC UberEats Driver” (Ноћ у животу Убер Еатс достављача) пратио Антонија, достављача на електричном скутеру, како би из прве руке приказао како функционисање рада под новим законом о минималној заради мења стратегију, па и сам живот достављача.



Битка за сваку минуту

„Основна промена лежи у преласку са плаћања по извршеној испоруци на плаћање по сату, али само за такозвано „активно време” а то је период када имате наруџбину у торби док је испоручујете”; објашњава Antoni. ". Не добијате плату за период када чекате наруџбину. Ово правило поставља читав низ нових изазова. Достављачи сада морају да се „укључе тачно у договорено време”. Рецимо, Антони и Леонард су данас чекали до 18:00 часова, у минут да би се улоговали. Потом, у питању је минимална сатница од $18.96 за активно време, зарада по сату се рачуна на основу те стопе, што значи да је неопходно максимално оптимизовати рад.

Фото: youtube prinstcrin/Gareth Leonard



Игра против алгоритма

У новом систему, циљ није брзина, него оптимално коришћење времена, што доводи до занимљивих стратегија: избегавање „опасних” муштерија. Рецимо, Антони признаје да се труди да избегне наруџбине из ланаца брзе хране попут Бургер Кинга или Мекдоналдса је „ти људи никада не остављају напојнице” Каже да је развио сопствени алгоритам за избегавање тих „опасних” муштерија.

Један од најспорнијих детаља који је новинар Леонард открио, јесте да се наруџбине понекад нуде више достављача, који се такмиче за њих. Рецимо, наруџбину види стотини људи, а најнижа понуда (особа која је најближа), добија наруџбину, указујући на обарање цена услуге унутар самог система.



Кључ за преживљавање гига економије у Њујорку је остати у „активном времену”. То захтева прихватање наруџбина које се завршавају у близини следеће заказане зоне. Када је Антони морао да остане јужно од 59. улице до 19:00 часова, апликација је покушавала да га пошаље ка северу. У последњој секунди је ипак добио наруџбину за југ, што га је „спасило у задњи час” и омогућило му да остане у систему јер се путовање између зона не плаћа.

Фото: ОПАСАН ПОСАО ДОСТАВЉАЧА У ЊУЈОРКУ! Борба против алгоритма за сваки долар ЧЕКАЊЕ на храну се не плаћа



Бакшиш је редак

Након скоро три сата на улицама Менхетна, смена се нагло прекида. У 21:00 час, Антони је искључен из апликације јер је био у 25. улици, а његова следећа зона је била 65. улица. Пошто би то била 30-минутна вожња (неплаћено време) значи да ни му остало само 30 минута активног рада, Антони одлучује да заврши смену.

Коначни обрачун за његову ноћну смену (уторак) је следећи: време онлајн - 2 сата и 50 минута, активно време (плаћено) - 2 сата и 43 минута, основна зарада - 58 долара, укупна Зарада (са напојницом) од 60 до 70 долара. Антони је на крају потврдио да су напојнице ретке – добија их у отприлике два од десет случајева.

Гарет Леонард закључује да је достављачки посао јако напоран јер захтева познавање града, сналажљивост и, пре свега, невероватну опрезност. Овај видео сведочи о томе како нова правила о минималној заради чине посао сигурнијим (елиминацијом јурњаве), али га истовремено компликују, претварајући га у непрекидну калкулацију времена и локације.

Др Горан Дејановић