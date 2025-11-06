Славе су почеле! НАПРАВИТЕ ПОГАЧУ која ће освојити све на вашој трпези ПО СТАРОМ РЕЦЕПТУ
Сазнајте како да припремите свечану славску погачу за Митровдан, по провереном рецепту због којег ће постати круна ваше трпезе.
Срце сваке славске софре је славска погача, односно колач, симбол заједништва и благослова. За Митровдан она се припрема са посебном пажњом и љубављу, јер се верује да онај који је меси у њу уноси благост и мир за целу породицу.
Иако је припремљена од најосновнијих састојака, ову погачу краси меко и ваздушасто тесто и чврста кора која захваљујући премазу од јаја и маслаца добија прелепу боју и сјај. Уз украсе од брашна и воде или плетенице од самог теста, ово пециво добија величанствен изглед због којег га без устручавања можете назвати круном своје славске трпезе.
Основне информације
Кухиња: домаћа
Тип јела: славски рецепт
Порције/Количина: једна погача за око 10-12 особа
Време припреме: сат и 20 минута
Време печења: 40 минута
Укупно време припреме: Два сата
Тежина: лако
Састојци:
• 1 кг. меког брашна (тип 400)
• 500 мл. млаке воде
• 40 гр. свежег квасца
• 1 и по кашичица шећера
• 2 кашичице соли
• 50 мл. уља
• 125 гр. маслаца
• 1 јаје за премазивање по потреби
Припрема:
1. корак: Мешење теста
У пола литре младе воде размутите кашичицу и по шећера, па додајте измрвљену коцку свежег квасца и оставите да "ради" пет минута. Након што је квасац запенио, додајте со, брашно и уље, па замесите тесто. Оставите да одмара сат времена.
2. корак: Обликовање погаче
Након што је тесто нарасло, поделите га на седам једнаких лоптица. Једну лоптицу развуците тако да прекрије дно шерпе или калупа, па преко ређајте пет лоптица у облику цвета. Седми и последњи комад теста поделите на четири мање лоптице које ћете убацити између већих.
3. корак: Премазивање
Док се рерна загрева, погачу премажите јајетом и коцкицама половине маслаца.
4. корак: Печење
Погачу убаците у загрејану рерну и пеците око 40 минута на 180 степени.
5. Корак: Украшавање
Одмах након вађења из рерне, уз помоћ мешавине од воде и брашна залепите славске украсе, вратите погачу на 2 минута у рерну. Након тога је поново извадите и премажите је са остатком маслаца како би погача добила још бољи укус.