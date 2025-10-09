СРПСКА КУХИЊА НАПРЕДОВАЛА НА СВЕТСКОЈ ГАСТРОНОМСКОЈ ЛИСТИ Прескочили смо пет земаља ИТАЛИЈА ВИШЕ НИЈЕ ПРВА
Нова листа Taste Atlas-а донела је изненађујуће промене међу најбољим светским кухињама.
Италија, која је годинама држала прво место, сада је уступила трон Грчкој, проглашеној за светску кулинарску престоницу.
Мексико је заузео трећу позицију, док су Шпанија, Португал и Турска поново потврдиле своју репутацију земаља са разноврсном и богатом гастрономском традицијом. У топ 20 нашли су се и азијски гиганти као што су Јапан и Кина.
Србија је овог пута заузела 15. место са оценом 4,40, престижући Бразил, Хрватску, Колумбију, Вијетнам и Мађарску. Ово је доказ да традиционална српска јела све више освајају међународну сцену.
Ево како изгледа листа најбољих светских кухиња 2025. године по Taste Atlas-у:
- Грчка – 4,60
- Италија – 4,59
- Мексико – 4,52
- Шпанија – 4,50
- Португал – 4,50
- Турска – 4,50
- Индонезија – 4,48
- Француска – 4,48
- Јапан – 4,47
- Кина – 4,45
- Пољска – 4,42
- Индија – 4,42
- САД – 4,42
- Перу – 4,40
-
Србија – 4,40
- Бразил – 4,39
- Хрватска – 4,36
- Колумбија – 4,34
- Вијетнам – 4,34
- Мађарска – 4,33
Резултати показују да европске кухиње и даље доминирају, али да традиционална јела из Србије и других земаља све више освајају међународне трпезе.