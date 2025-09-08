scattered clouds
СВЕЖЕ И СОЧНЕ ПАПРИКЕ ДО ДВЕ НЕДЕЉЕ? Да, тако је! Ови једноставни трикови ће je спасити од бацања

08.09.2025. 18:50 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Паприке важе за поврће које на први поглед делује дуготрајно, али сви знамо колико брзо умеју да омекшају и почну да буђају.

Разлог је једноставан - богате су водом, па свака промена температуре и влаге убрзава кварење. Добра вест је да постоји једноставан трик којим паприке у фрижидеру могу остати свеже, сочне и хрскаве и до две недеље.

Где чувати целе паприке

Најбоље место за паприке у фрижидеру је фиока за поврће, и то предњи део где је проток ваздуха стабилан. Пре него што их одложите, паприке не треба прати - само их ставите у чисту кесу која се може затворити, лагано истисните вишак ваздуха и убаците суву папирну марамицу која ће упити влагу. Ако се папир овлажи, замените га новим.

Важно је и да паприке буду одвојене од воћа које ослобађа етилен (попут јабука, банана или парадајза), јер тај гас убрзава њихово омекшавање и кварење.

da
Фото: freepik, ilustracija

Како чувати сечене паприке

Ако сте паприке већ исекли, најбоље их је ставити у херметички затворену посуду обложену сувим убрусом. Посуду сместите у предњи део фрижидера, где је температура уједначена. Овако чуване паприке остаће хрскаве три до пет дана, док ће целе трајати и до две недеље.

паприка чување чување намирница чување поврћа
