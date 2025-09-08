СВЕЖЕ И СОЧНЕ ПАПРИКЕ ДО ДВЕ НЕДЕЉЕ? Да, тако је! Ови једноставни трикови ће je спасити од бацања
Паприке важе за поврће које на први поглед делује дуготрајно, али сви знамо колико брзо умеју да омекшају и почну да буђају.
Разлог је једноставан - богате су водом, па свака промена температуре и влаге убрзава кварење. Добра вест је да постоји једноставан трик којим паприке у фрижидеру могу остати свеже, сочне и хрскаве и до две недеље.
Где чувати целе паприке
Најбоље место за паприке у фрижидеру је фиока за поврће, и то предњи део где је проток ваздуха стабилан. Пре него што их одложите, паприке не треба прати - само их ставите у чисту кесу која се може затворити, лагано истисните вишак ваздуха и убаците суву папирну марамицу која ће упити влагу. Ако се папир овлажи, замените га новим.
Важно је и да паприке буду одвојене од воћа које ослобађа етилен (попут јабука, банана или парадајза), јер тај гас убрзава њихово омекшавање и кварење.
Како чувати сечене паприке
Ако сте паприке већ исекли, најбоље их је ставити у херметички затворену посуду обложену сувим убрусом. Посуду сместите у предњи део фрижидера, где је температура уједначена. Овако чуване паприке остаће хрскаве три до пет дана, док ће целе трајати и до две недеље.