ТУРШИЈА ЈЕ НАЈБОЉИ ЗИМСКИ ЧУВАР ЗДРАВЉА! Пробиотици из киселог поврћа јачају организам, ЕВО провереног рецепта
Туршија је најбољи избор за салату у току зиме јер чува здравље.
Поврће које је овако припремљено садрже пробиотичке културе многобројних врста бактерија које чувају црева и цревну микрофлору.
Осим тога што чува цревну микрофлору изузетно је добра за имунолошки систем који је повезан са пробавним. Од имунолошког система зависи наше здравствено стање. Он сложеним механизмима штити тело од штетних микроорганизама и ублажава упалне процесе свих врста. Кисело поврће повећава број ћелија које природно уништавају „уљезе“.
Рецепт за туршију која ће вам трајати до следеће сезоне.
За припрему туршије веома је важно одабрати здраве, једре, свеже и неоштећене плодове. По жељи и укусу укућана, набавите жуту паприку шиљу, зелени парадајз, краставчиће, шаргарепу, карфиол.
Рецепт је одмерен према количини пресолца од 10 литара, а ви сразмерно повећајте количину свих састојака уколико вам ово није довољно за поврће потребно вашој породици.
Поврће оперите, карфиол очистите од лишћа и поделите на „цветиће“, шаргарепу ољуштите, на паприци скратите дршке. Оперите још једном и раширите на кухињским крпама да се просуши.
Слажите у буренце тако да буде чврсто спаковано, али пазите да се не оштети. По жељи, можете додати и четвртке главица купуса. На сваки ред поврћа сипати помало шећера. Одозго пажљиво заштитите пластичном решетком која не дозвољава да поврће исплива из пресолца, па притисните каменом или теглом напуњеном пресолцем.
Пресолац припремите по следећем рецепту и водите рачуна да не повећавате количину средстава за конзервирање – имајте на уму да је једино ограничена употреба ових средстава безбедна за ваше здравље!
Састојци:
• 300 г шећера
• 300 г соли
• 2 конзерванса
• 2 винобрана
• мало бибера у зрну
• 10 л воде
• 250 г есенције
Припрема: Винобран и конзерванс прокувати у 1 литар воде па додати у 9 литара воде да се раствори.
Есенцију додати на крају. По поврћу сипати мало шећера.