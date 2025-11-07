УЗ ОВА ТРИ САСТОЈКА ЈЕДИТЕ ОМЛЕТ КАО ИЗ НАЈЕЛИТНИЈИХ РЕСТОРАНА Кулинарске тајне за најздравији омлет
Јаја су свакако здраве намирнице и незаобилазни састојак у многим кухињама, користећи се често у припреми разноврсних јела.
Када је немате много времена, а желите да направите здрав оброк, јаја су увек поуздана опција. Омлет је један од омиљених избора за многе оброке – од доручка до вечере
Да, сви знамо да правимо омлет. Али, да ли сте знали да је тајна савршеног омлета у једном трику за који мало ко зна?
Кулинарски зналци поделили су рецепт за „најсавршенији омлет“ који као да је изашао из менија неког славног ресторана, а сигурно ћете га и ви обожавати, јер кад додате ове здраве намирнице биће савршен.
Како тачно тај омлет изгледа?
Најсавршеније пуњење за омлет има ова три састојка:
- Сланина
- Козји сир
- Авокадо
Припрема:
Почните тако што ћете отопити путер у тигању док дно не буде лепо премазано путером.
Умутите јаја док се беланце и жуманца потпуно не повежу.
Полако сипајте јаја у тигањ намазан путером и зачините их.
Када су скоро готова, нежно их окрените на другу страну.
Склоните јаја са шпорета и додајте авокадо, козји сир и сланину.