УЗ ОВА ТРИ САСТОЈКА ЈЕДИТЕ ОМЛЕТ КАО ИЗ НАЈЕЛИТНИЈИХ РЕСТОРАНА Кулинарске тајне за најздравији омлет

07.11.2025. 09:21 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica.com
омлет
Фото: pixabay.com/ilustracija

Јаја су свакако здраве намирнице и незаобилазни састојак у многим кухињама, користећи се често у припреми разноврсних јела.

Када је немате много времена, а желите да направите здрав оброк, јаја су увек поуздана опција. Омлет је један од омиљених избора за многе оброке – од доручка до вечере

Да, сви знамо да правимо омлет. Али, да ли сте знали да је тајна савршеног омлета у једном трику за који мало ко зна?

Кулинарски зналци поделили су рецепт за „најсавршенији омлет“ који као да је изашао из менија неког славног ресторана, а сигурно ћете га и ви обожавати, јер кад додате ове здраве намирнице биће савршен.

Како тачно тај омлет изгледа?

Најсавршеније пуњење за омлет има ова три састојка:

  • Сланина
  • Козји сир
  • Авокадо

Припрема:

Почните тако што ћете отопити путер у тигању док дно не буде лепо премазано путером.

Умутите јаја док се беланце и жуманца потпуно не повежу.

Полако сипајте јаја у тигањ намазан путером и зачините их.

Када су скоро готова, нежно их окрените на другу страну.

Склоните јаја са шпорета и додајте авокадо, козји сир и сланину.

