ОВАЈ ДОРУЧАК ВАС ПУНИ ЕНЕРГИЈОМ И ДУГО ДРЖИ СИТИМ Брз је и здрав, те лак за припрему ИМА МНОШТВО БЕНЕФИТА
Ова једноставна, али изузетно здрава намирница поново осваја кухиње широм света.
Савршена је за доручак јер лагано пуни енергијом и дуго одржава осећај ситости, што је чини идеалним избором за напоран дан.
Наиме, реч је паленти.
Овај укусни оброк се припрема од кукурузног гриза и одувек је била популарна на нашим трпезама, али је временом помало заборављена. Данас је лако доступна у паковањима и кесицама, а њена припрема је једноставна и може се прилагодити различитим укусима.
Здравствени ефекти:
Палента не садржи глутен и погодна је за оне са осетљивошћу на ову компоненту.
Богата је витаминима и минералима као што су фосфор, магнезијум, цинк, калцијум, бакар, селен и манган.
Садржи природне здраве масти – каротеноиде – који помажу правилном функционисању црева.
Лагана је, са малим бројем калорија, па је идеална за оне који желе да одржавају или смање телесну тежину.
Палента је један од најбољих и најбржих оброка који чишће црева и убрзава метаболизам, а њена благог укуса и лакоћа у припреми чине је савршеним избором уместо тестенина или хлеба.
Како је припремити за доручак:
У 2 децилитра воде додајте кашику соли и кашику масти или уља и доведите до кључања.
Склоните са рингле и додајте 2,5 кашике паленте. Мешајте 2–3 минута на лаганој ватри.
Додајте сир, кајмак, семенке, ајвар или прелите топлим млеком по жељи.
Савет: При мешању користите дрвену кашику како би се избегла оксидација која се може десити металном кашиком.
Редовна конзумација паленте, бар једном недељно, позитивно утиче на пробаву и целокупно здравље, а за припрему вам је потребно свега пет минута.
Дневник/ Крстарица