ПРОСЛАВЉА 25 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ
НЕ БИХ ДА УПОТРЕБИМ НЕКУ РУЖНУ РЕЧ (ВИДЕО, ФОТО) ЖЕЉКО ВАСИЋ ОПЛЕО ПО МОДЕРНОЈ МУЗИЦИ па се једва суздржао: „Паметан човек треба да има бољу перспективу ОД ТОГА”
Певач Жељко Васић одржао је синоћ солистички концерт у београдској МТС дворани, а вечерас ће поново од 20 часова певати на истом месту.
Концерте је организовао у оквиру новог музичког пројекта под називом „25-ица” којим ће обележити и јубилеј од 25 година од како је на сцени. Како је рекао, тај пројекат, у музичком смислу, представља неку врсту рекапитулације његове двадесетпетогодишње каријере.
– Желео сам да одређеним песмама које су ми веома драге дам ново рухо и још више их приближим свом сензибилитету и својој музичкој естетици. „25-ица” је мени веома лична и до сада нешто најбоље што сам урадио када је у питању моје музичко дело, рад и трајање на музичкој сцени – открио је Жељко за „Дневник” уз напомену да ће цео пројекат бити представљен до краја године, тачније у децембру, када планира да објави и дупли албум на винилу. – На једној плочи наћи ће се акустичне верзије мојих песама, а на другој симфонијске. Све је то мој лични одабир, радим то по свом укусу. Има и неких старих песама које сам преаранжирао, добиле су неку нову атмосферу, сензибилитет, удахнуо сам им неки нови живот. Мени су то веома драге песме, а запоставио сам их на наступима, не изводим их често. Концерти су увертира за турнеју на коју ћу кренути следеће године, а која ће носити назив „25 -ица акустик и симфоник”.
Како је певач открио, у 25 година његове каријере стало је много тога.
– Размишљам о томе како живот није праведан, генерално, али није увек ни леп. Најважније је, ипак, да буде садржајан. Када се осврнем иза себе, видим један буран живот, свашта сам прошао у животу. Видим богато искуство и у музичком и у животном смислу. Упознао сам многе великане наше музике и музичке сцене. Суштински, јако сам поносан на све оно што сам радио и, што би Чола рекао: „Не бих ја ту ништа дирао” – казао је за „Дневник” кроз смех популарни певач и додао да се током каријере није крио од медија, али да га они нису толико пратили, када је реч о приватном животу. – Није мој живот био буран у том сензационалистичком смислу. Људи имају представу да ми певачи водимо неки посебан живот, а ми имамо исте проблеме као и сви остали људи. Можда су мало другачији. То што публика не зна ништа о мени је можда моја кривица, али, чини ми се да о мени највише знају они који са мном нису ни кафу попили. Знају све о мени, а никада ме нису упознали (смех).
Своју музику упоредио је са вином, јер, како је казао, и она на сличан начин сазрева с годинама.
– Највећа ми је срећа то што се много мојих песама и даље слуша. Ја немам много снимљених албума, али када се погледа колико се ту песама зна то је један озбиљан успех – нагласио је Васић и додао да је у каријери снимао често веома личне песме, које су неретко биле повезане са тренуцима које је у животу проживљавао. – Када сам објавио песму „Моје злато” ја сам добио сина и у тој песми нисам могао да чујем љубав према жени. То ми је песма која ми је посебно драга. Песма „Жена као ти” ми је, као прва коју сам икада снимио и од које је све почело, стварно посебна. Такође, драга ми је и песма „Не требаш ми”, јер је прва коју сам као кантаутор написао и снимио. Нисам имао много дуета у каријери, али их је било довољно. Код мене је све спонтано. Ја одлучујем у тренутку. Нема ту никакве тајне. Никад не лупам главом о врата, него чекам да се она отворе. Тако се дешава са свим у мом животу.
Жељко Васић је истакао и да му је драго што се публика враћа концертима, али је нагласио и да он, упркос томе што су многи певачи наступали само по клубовима, никада није престао да организује велике концерте.
– Често ме питају зашто не певам у Сава центру, а ја сам тамо имао много пута концерте, још од 2008. године. Можда је млађој генерацији ближи клуб па им није занимљиво да иду на концерте. Занимљиво је, међутим, да ја никад више нисам наступао на 18. рођенданима него у последње две године. То је за мене потпуно фасцинантно. Сада ме ти млађи зову јер знају моје песме и желе да чују један блок од 45 минута на својим прославама. То ми је фасцинантно, јер очигледно ти млади људи препознају квалитет, заситили су се музике коју имају – нагласио је Васић, па дао свој суд о данашњој модерној музици. – То је музика за широке народне масе, нећу употребити неки ружан израз. То је ствар укуса, то је музика за забаву, али не може све бити забава. Не може човек 24 часа да слуша музику за забаву. Претпостављам да један паметан, рационалан човек треба мало шире да види и живот и музику и да има бољу перспективу живота. Није све црно и бело. Та искључивост се пробила и због тога ми је драго јер не треба да будемо искључиви, то је погрешно, треба да будемо отворени.
Владимир Бијелић