ШОКАНТНО ПРИЗНАЊЕ УБИЦЕ ЏОНА ЛЕНОНА! После 45 година изговорио РЕЧЕНИЦУ која је погодила све обожаваоце легендарног музичара
Марк Дејвид Чапман убио је легендарног музичара 1980. године, а сада му је по 14 пут одбијен захтев за условни отпуст
Како се приближава 45. годишњица убиства Џона Ленона, Марк Дејвид Чапман, човек који је 1980. године убио бившег члана Битлса поново је доспео у жижу јавности.
Ово пута због тога што је објављен транскрипт његовог најновијег саслушања пред комисијом за условни отпуст.
Седамдесетогодишњи Чепмен у изјавама је признао да је злочин починио "да би постао неко", што је изазвало огорчење и тугу међу Леноновим обожаваоцима широм света.
Поново одбијен захтев за условни отпуст
Након убиства, Чапман је остао на месту злочина и читао роман Ловац у ражи (The Catcher in the Rye), књигу која је, према његовим речима, утицала на његову опсесију ликом Холдена Колфилда и навела га да Ленона доживи као "лажњака".
Иако је на саслушању изјавио да се "каје због нанете патње", затворске власти су закључиле да код њега и даље нема "искреног покајања ни истинске емпатије". Због тога му је захтев за условни отпуст одбијен по четрнаести пут.
Подсетимо, Марк Дејвид Чапман издржава казну од 20 година до доживотног затвора у казнено-поправном заводу Грин Хејвен у савезној држави Њујорк. Његова следећа прилика да затражи условни отпуст биће 2027. године.