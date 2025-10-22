Волели су је са свим оштећењима
КАО ЖЕНА НИСАМ БИЛА У СИГУРНИМ РУКАМА (ВИДЕО, ФОТО) НАТАША БЕКВАЛАЦ проговорила о својим љубавним промашајима: „То је једна трагикомедија”, а ево шта каже о изборима своје старије ћерке Хане
Поп певачица Наташа Беквалац након девет година паузе објавила је недавно нови студијски албум под називом „Мама”.
Најличнији и најинтригантнији пројекат у њеној досадашњој каријери садржи десет песама и спотова и најављује нову еру, како у музичком, тако и у визуелном изразу новосадске Барбике. Како је и сама певачица рекла, њен нови албум је прича о свему што је морало да се сломи да би поново живело и засијало. Стога, за њу „Мама” није само албум, већ га посматра као загрљај сваке жене која је волела, падала и себе рађала изнова. У разговору за „Дневник” певачица је открила да ни са чим, када су нове песме у питању, није калкулисала.
– Ја не знам шта ће мени пројекат „Мама” донети. Нити сам га на тај начин радила. Мени је ово све било потребно да бих се изразила као уметник, а не зато што мислим да је 10 спотова потребно да бих урадила нешто. Нема рецепта за успех, да га има вероватно бисмо сви били окренути томе. Ствари се дешавају, универзум намешта све баш онако како теби треба, а мени је била потребна сарадња са свим мојим људима и био ми је потребан пројекат „Мама” да бих била задовољна начином на који причам своју причу – казала нам је Беквалчева.
Певачица је нагласила и да је она, иако су многе њене песме велики хитови, некомерцијални музичар те и не размишља о томе шта је оно што ће бити слушано.
Pozovem tugu pa joj kažem "Dobar dan" 🥲
– Када смо завршили музички део новог албума ја сам била презадовољна, а мој пријатељ и кум Драган Брајовић Браја ме је позвао и рекао да није миран и да га пустим да ми он напише још једну песму. Тада ми је написао песму „Гола”, коју су људи на прву заволели. Ја сам без ње хтела да објавим албум, али ми је он рекао да га саслушам, да размишљам некомерцијално. Тај текст јесте мој, али аранжман је комерцијалнији од остатка албума, али, ето, испоставило се да он зна шта ради, а да ја не знам– казала нам је кроз смех „Мала плава”. – Та песма излази из поп-жанра и то за мене јесте био излазак из зоне комфора, али мени је тај грчки мелос близак. Ја много волим грчку музику. Један од мојих највећих хитова јесте „Поново”, обрада једне грчке песме. Међутим, када је песма „Гола” у питању сумњала сам у себе, јер мој вокал нема те трилере који су потребни у њој, али су ми онда Браја и Дејан Костић рекли да певам својим гласом, да аранжман ради за мене, а да ја певам свој поп-звук.
Наташа Беквалац је испричала и да је њен пут до успеха био редак, јер је рано почела да се бави музиком.
– Кренула сам да певам дечију музику на дечијим фестивалима, а онда и сарађивала са Јоцом Адамовим у тинејџерским данима. Многи мисле да ми се успех десио преко ноћи, а ја сам много година радила да би неко рекао: „Види ову, преко ноћи је успела”, а није ништа било преко ноћи. Било је пуно и дана и ноћи. Исто као што и албум „Мама” није дошао преко ноћи, то су године рада – испричала нам је певачица. – Пре неки дан моја редитељка је прикупила снимке моје маме која их чува још увек на VHS касетама. Постоје снимци који показују да сам на сцени била већ са шест година и микрофоном у руци, значи није моја каријера дуга само 25 година (смех), не смем ни да кажем колико је дуга.
На насловној страни први пут са 17 година у „Дневнику”
Наташа Беквалац је са 17 година први пут позирала пред објективом нашег колеге Радивоја Хаџића за насловну страну и то управо за тадашњи „Дневников” ТВ додатак. Како је рекла, врло добро се сећа тог фотографисања и данас чува тај штампани примерак.
– Ја сам у новосадским круговима већ тада била позната као талентована. У интервјуу који сам тада дала вашим колегама говорила сам о музици и мојој будућности на сцени. Тада ми је то било највеће на свету икада. Помислила сам: „Вау, ја сам на насловници” – признала нам је Беквалчева.
Будући да на албуму има песму која се зове „Излечена” занимало нас је да ли су је креативни процеси у раду на истом лечили од неких претходних животних искустава, а певачица нам је открила да јој је све што ради у послу веома лековито.
– Мени је музика начин да преживим, а не да зарадим или да она буде мој посао ؘ– нагласила је наша саговорница, те додала да је у каријери и животу неретко лутала. – Имам и ја неке кораке на које нисам поносна и можда сам у неким тренуцима помислила да сам већа него што јесам. Увек имам сестре и најбоље пријатеље који ми енергетски залепе шамарчину да ме врате не ту где сам била, него десет корака уназад. То су ствари које су, бар мени, као ваздушном знаку, потребне да знам да сам увек у сигурним рукама. Можда као жена никада нисам била у сигурним рукама, али као пријатељ и ћерка увек сам имала ту добру базу и здраву околину. Имамо сви своје разне фазе, а јако је важно каквим сте људима окружени. То је можда и најважније. Ја сам јако поносна на људе којима сам ја свих ових година окружена. Наравно, уз неке младе нове људе који долазе.
Koliko je zaljubljenih u ovu pesmu?
У Новом Саду „голи и боси” уживамо у слободи
Певачица нам је открила да и данас често посећује свој родни Нови Сад, али да је највише на Ченеју, где је купила кућу у којој се цела њена породица састаје.
– Ту сам мирна да можемо сви голи и боси да се састанемо и да уживамо у потпуној слободи. Имам супер комшије и баш се осећам добро ту. Мама и тата увек дођу, јер код њих, на Лиману 4 је скучено пошто нас много има, па нам онда кућа и двориште дају мало више простора. Можете да ме сретнете и у Змај Јовиној у граду, тамо често доводим своју децу, али не само тамо него и на Детелинару где сам одрасла. Тада ми је то све деловало велико, а заправо, живела сам у згради која је имала само четири спрата и јако мало станова. То су биле оне војне зграде на којима и дан-данас стоји натпис: „Павиљони”. Тада сам размишљала како живимо у дворцу. Радо своје ћерке одведем тамо, да знају одакле сам потекла, где сам живела и то ми је увек лепо и важно – нагласила је певачица.
На наше питање зашто до сада чак и после 25 година каријере није направила велики концерт у Новом Саду на Спенсу, имала је јасан одговор.
– Постоји за то разлог. Ту имам највише треме, ту се највише бори. То је мој град и огромна је одговорност. Зато желим добро да се припремим, да будем стабилна и да бих у пуном капацитету стала пред новосадску публику – признала је Беквалчева.
Иако је истакла да је тренутно сама, нагласила је да је у животу увек волела своје мушкарце, а да је везе прекидала онда када је престала да воли начин на који је гледају.
– Мислим да су сви моји партнери имали храбрости да ме заволе са свим мојим оштећењима. И све је увек било право и у том тренутку. Све је било право, а када је престало да буде право престало је и да траје – нагласила је новосадска Барбика, а на питање како би изгледала серија која би се снимала по сценарију о њеном љубавном животу имала је шаљив одговор. – Знам само да би морало да буде неколико сезона. То би била трагикомедија (смех). Одредила сам жанр. И било би специфично по томе да можете да погледате било коју сезону, а да не морате ону претходну. Значи свака би била баш за себе (смех).
@dnevnik.rs Nataša Bekvalac zaplesala sa ćerkom Hanom na promociji svog novog albuma “Mama”. #natasabekvalac #muzika #fyp #foryou #tiktokviral ♬ original sound - Dnevnik
Никада, како нам је рекла, не би утицала на љубавни избор својих наследница, јер, како је нагласила, зна како је њена мама пролазила док је покушавала њој нешто да докаже на том пољу.
– Да слушамо маме и срце не бисмо толико грешиле, али то никада није тако, јер увек мислиш да најбоље знаш, а поготово то што осећаш. Ја моје дете пуштам, а пустити своје дете је јако велика храброст да схватиш да оно теби уопште не припада и да си ти само супер-сервис од универзума најбољи за своје дете – објаснила је певачица и додала да је недавно пустила своју ћерку на студије у Шпанију. – Патим сваки дан и кад год уђем у њену собу. Некада помислим: „Јао, шта бих дала да сада видим разбацане пешкире или изврнуте, прљаве, бачене ствари преко корпе”. Увек сам ишла за њом и говорила јој да склања за собом, а сад ми то чак и недостаје (смех).
Владимир Бијелић