(ФОТО) ГЛУМИЦА РАСКОШНИХ ОБЛИНА ЈЕ ТИХА ПАТЊА МНОГИМА, АЛИ... Ево с ким она ужива у љубави, изненадићете се

24.10.2025. 16:26
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
а
Фото: youtube prinstcrin/ WhoWhatWear

Пета и последња сезона Нетфликсове серије "Аутер банкс" се снима, а баш ту је највише пажње привукла лепа глумица Медисон Бејли.

Популарна тинејџерска серија "Аутер банкс" снима се тренутно у Дубровнику где се налази и једна од главних звезда, глумица Медисон Бејли, која у серији тумачи лик Кјаре.

Млада глумица рођена 1999. године, светску популарност је стекла баш улогом у овој серији, а одрастала је у великој породици као пето од седморо усвојене деце.Медисон је често и говорила о томе и истакла како је усвајање имало снажан утицај на њен идентитет.

  

 

"Моји родитељи су анђели. Имали су једно биолошко дете и након више покушаја да имају још деце, усвојили су шесторо", рекла је она једном за вмагазин.

Поред тога, Медисон је отворено подржала лгбт популацију, а и сама се изјаснила као квир особа, у вези је са кошаркашицом Марајом Лајни, а њихова веза је често тема јавности као пример аутентичности и самоприхватања.

 

Поред глуме, она се бави и манекенством, а друштвене мреже користи и како би говорила о темама које нису толико заступљене. Једном приликом је открила и да јој дијагностикован гранични поремећај личности.

"Мислим да је тај поремећај јако комплексан јер има милион аспеката. Људи га често олако схватају, као и биполарни поремећај. Мрзим када људи користе реч биполарно сваки пут када неко осећа емоције. Слушајте људе који с тим живе. нисте сами, ни случајно", рекла је једном медисон.

 

superzena.b92.net

глумица манекенка нетфликс
Извор:
superzena.b92.net
Пише:
Дневник
