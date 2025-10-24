overcast clouds
У ДЕЛУ МОНГОЛИЈЕ ЖИВЕЋЕ СЕ КАО НА МАРСУ У пустињи Гоби симулација живота на Црвеној планети чека туристе

24.10.2025. 14:00 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф Наука/Танјуг)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Пројекат „Марс В“ намењен туристима осмишљен је да симулира живот на Марсу. Представља једномесечни изазов преживљавања дубоко у монголској пустињи Гоби, у Монголији, а први учесници очекују се до 2029. године.

Циљ пројекта је припрема за евентуални пут на Црвену планету, а како наводи Си-
Ен-Ен нигде на Земљи географија и клима нису сличније Марсу од пустиње Гоби, коју карактеришу сув, неплодан крајолик с екстремним температурним променама од 45 до -40 степени, а тло обојено железним оксидом има црвенкасту нијансу, што га чини "сабласно марсовским".

Ова комбинација изолације, надморске висине и температуре чини локацију научно вредном као полигон за обуку научника и астронаута - и као полигон за тестирање опреме и ровера, али за пројекат ту је важан још један потенцијал – туризам.

Извршни директор пројекта Енктувшин Дојодху каже да је циљ да се преживи у окружењу које је врло, врло изоловано.

- Морате да имате овај симулациони начин размишљања, као да сте на другој планети, морате да осетите да ћете умрети ако не поштујете протокол - рекао је он.

Према његовим речима, сваки учесник кампа мораће да положи разне физичке, психолошке тестове, као и тестове менталне агилности, а затим да прође тромесечни програм виртуелне обуке за астронауте о свему, од протокола са кисеоником до психологије изолације.

Како се наводи, након што стигнете у Монголију, следе три дана вежби уживо у Улан Батору пре него што предате мобилни телефон и започнете десетосатно путовање неравним путем до локације, удаљавајући се од цивилизације преко пространстава бледоцрвене прашине.

- Надреално је. Тај осећај пространства, бескрајног празног простора Гоби вам заиста даје онај осећај из „Побеснелог Макса“. Прекрасно је ако размислите о томе, али некима може да буде превише - рекао је Дојодху.

Учесници кампа смештени су у „марсовска станишта“, међусобно повезане модуларне капсуле са животним просторијама, лабораторијом и стаклеником.

Сваки дан почиње истим строгим дневним режимом какав упражњавају прави астронаути - конзумација витамина, медитација, вежбање, доручак и тимски брифинг за наредни дан.

Фото: Pexels, ilustracija

- Медитација мора да буде велики део програма. Једна врло ризична ствар када су у питању пионири на Марсу је то што не знамо шта ће се догодити с њиховом психом, јер ниједна особа није била толико дуго одсутна са Земље - рекао је Дојодху и додао да би туристи могли да имају неку врсту клаустрофобије и носталгије према Земљи.

Дани у кампу Марс-В испуњени су разним изазовима и задацима од геолошког мапирања или прикупљања узорака тла, а комуникација са „Земљом“ (тимом за подршку мисији Марс-В) одвија се с временским кашњењем како би се опонашало међупланетарно кашњење. 

Камп би се одржавао између октобра и марта у бруталним зимским условима, када се Гоби потпуно смрзава.

- Минус 27 степени Целзијуса би био топао дан. Посада носи термо одећу, комбинезоне и аналогна свемирска одела када ради на отвореном. У поређењу са арктичком експедицијом, ово је контролисано. Да постоји икаква стварна шанса за смрт, зауставили бисмо симулацију - рекао је извршни директор пројекта.

Оброци учесника ће садржавати лиофилизирана монголска јела - попут рехидрираних кнедли или гулаша од овчетине и поврће - осмишљена да имитирају оброке астронаута, а истовремено поштују локалну културу.

Постоји чак и дизајнерска сличност између номадског монголског гера - традиционалног филцаног шатора који се понекад назива јуртом - и прототипова марсовске куполе које развија инжењерски тим МАРС-В.

- Ми Монголи имамо хиљадугодишњу историју живота на изолованим местима, са врло ограниченим ресурсима. Ми само преносимо ту идеју на другу планету - рекао је Дојодху.

За оне који не могу да приуште карту за свемир од 28 милиона долара, монголски камп МАРС-В нуди приступачнији начин да се доживи космос по знатно нижој цени, која се очекује да ће бити око 6.000 долара по особи за месец дана у кампу, уз обуку и евалуацију пре кампа.

Аналогна станица МАРС-В је у раној фази развоја, а нацрти за станиште, свемирска одела и храну су завршени. Дојодху каже да очекују да ће камп бити спреман и отворен за јавност у наредне две до три године.

 

 

(Телеграф Наука/Танјуг)

