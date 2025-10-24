ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У ИТАЛИЈАНСКИМ КУХИЊАМА: 64% Италијана користи АИ док кува
РИМ: Шест од десет Италијана користи вештачку интелигенцију (AI) у кувању, показала је анкета платформе Academia.tv о кулинарским навикама и употреби технологије у 2025. години.
Истраживање, спроведено међу љубитељима хране старости од 25 до 45 година, открило је да 64 одсто Италијана користи AI како би пронашли идеје и научили нове кулинарске технике, иако половина испитаника и даље сумња у квалитет генерисаног садржаја, пренела је Аnsa.
На основу овог истраживања развијен је и систем „ChefCPT“ (Culinary Pre-trained Transformer), који користи знање 207 кулинарских мајстора за пружање персонализоване подршке у припреми оброка.
Анкета је показала да 17,6 одсто Италијана редовно кува само за себе, док више од 80 одсто припрема оброке за породицу и пријатеље. За 95 одсто испитаника оброци су важне друштвене прилике, а 65 одсто сматра нормалним да се посуди најмање 30 минута припреми домаћег јела.
Због високих цена оброка ван куће и ниске просечне куповне моћи, 82 одсто Италијана једе напољу највише једном недељно. Када излазе, већина бира италijанске ресторане и пицерије – 74%, затим етничке ресторане – 13,5%, док само 2,5% иде у ресторане брзе хране.
Најчешћа употреба AI у кухињи укључује креирање рецепата или менија на основу доступних састојака, прилагођавање јела нетолеранцијама на храну и истраживање техника припреме одређених намирница.