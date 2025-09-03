(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ОБОЖАВА ОВАЈ СЕНДВИЧ! Комбинација је једноставна, здрава и спрема се за 5 минута ЕВО рецепта
Не треба вам ни много времена ни скупих намирница да направите оброк који је омиљен славном Ђоковићу.
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић, који се управо пласирао у полуфинале УС опена победом над Тејлором Фритцом, у једном опуштеном разговору на питање шта више воли – зачињен туна сендвич или Тунакадо – без дилеме је одговорио: Тунакадо!
А шта је заправо Тунакадо и како се прави? У питању је једноставна и здрава комбинација туне и авокада, коју и ви лако можете припремити код куће.
Састојци:
1 конзерва туне у сопственом соку
1 зрео авокад
1/2 црвеног лука (ситно сецканог)
1 кашика маслиновог уља
сок од пола лимуна
со и бибер по укусу
интегрални хлеб или тортиља за сервирање
Припрема:
Авокадо изгњечите виљушком у чинији док не добијете кремасту смесу.
Додајте туну (добро оцеђену), ситно сецкани лук, маслиново уље и сок од лимуна.
Све измешајте, посолите и побиберите по укусу.
Послужите на кришки интегралног хлеба или умотајте у тортиљу за здрав и брз оброк.
Брзо, једноставно и укусно – баш онако како се и Ђоковићу допада. Тунакадо је идеалан оброк после тренинга, али и брза ужина кад немате пуно времена.