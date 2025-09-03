light rain
(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ОБОЖАВА ОВАЈ СЕНДВИЧ! Комбинација је једноставна, здрава и спрема се за 5 минута ЕВО рецепта

03.09.2025. 19:49 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
K1info/Дневник
da
Фото: printscreen / Instagram-djokernole/freepik

Не треба вам ни много времена ни скупих намирница да направите оброк који је омиљен славном Ђоковићу.

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић, који се управо пласирао у полуфинале УС опена победом над Тејлором Фритцом, у једном опуштеном разговору на питање шта више воли – зачињен туна сендвич или Тунакадо – без дилеме је одговорио: Тунакадо!

А шта је заправо Тунакадо и како се прави? У питању је једноставна и здрава комбинација туне и авокада, коју и ви лако можете припремити код куће.

 

Састојци:

1 конзерва туне у сопственом соку

1 зрео авокад

1/2 црвеног лука (ситно сецканог)

1 кашика маслиновог уља

сок од пола лимуна

со и бибер по укусу

интегрални хлеб или тортиља за сервирање

 

 

Припрема:

Авокадо изгњечите виљушком у чинији док не добијете кремасту смесу.

Додајте туну (добро оцеђену), ситно сецкани лук, маслиново уље и сок од лимуна.

Све измешајте, посолите и побиберите по укусу.

Послужите на кришки интегралног хлеба или умотајте у тортиљу за здрав и брз оброк.

Брзо, једноставно и укусно – баш онако како се и Ђоковићу допада. Тунакадо је идеалан оброк после тренинга, али и брза ужина кад немате пуно времена.

