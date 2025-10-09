(ВИДЕО) "КОЈИМ ДАНИМА СТЕ ЗАТВОРЕНИ?" Познати ресторан направио бургер са неспојивим састојцима- Људи трљају очи, не могу да верују шта виде
Један необичан кулинарски експеримент поделио је љубитеље хране на друштвеним мрежама и изазвао бурну расправу.
Све је почело након што је ресторан из Олдхама, “Burger Eats”, представио нови специјалитет - пилећи бургер са необичним састојком, први такве врсте у овом енглеском граду.
На њиховој Инстаграм страници је приказан процес припреме хрскаве пилетине која се премазује зачинима, а затим сервира у укусној земички.
Међутим, многима је засметало што је најважнији састојак, заправо млечна чоколада!
“Први чоколадни бургер у Олдхаму. Пржено пилеће месо са чоколадом и Фереро Рошер куглицама. Ко је довољно храбар?”, написала су.
Судећи по коментарима, многи корисници се нису осетили довољно одважним да испробају ову комбинацију, преноси Мирор.
“Којим данима сте затворени”, упитала је шаљиво једна особа, а друга се надовезала: “Када ово више неће бити доступно”.
Ипак, нису сви коментари били негативни. Појединци су признали да их “необичан спој” интригира.
“Можда је ово први чоколадни бургер који бих заиста пробала”, написала је једна корисница, а друга је додала: “Мој Боже, изгледа преукусно”.
Да ли је чоколада на пилетини кулинарски промашај или потенцијални хит? Одлука остаје на онима који су довољно храбри да пробају.
@burgereatsmcr Oldham’s FIRST Chocolate Burger! Crispy fried chicken fillet dunked in silky milk chocolate, topped with Ferrero Rochers & finished with a drizzle of white chocolate. Who’s brave enough? #chocolate #burger #oldham #FoodTok #friedchicken ♬ PUSH 2 START - Tyla