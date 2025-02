ЗАБОРАВИТЕ СКУПА ЈЕЛА Његов нови кувар доноси практичне рецепте, па и за палачинке од старог хлеба

Аутор је више од 30 кувара у којима се не размеће високим кулинарством већ доноси практичне рецепте примењиве у свакодневном животу. Тако је и са његовим најновијим куваром „Cooking My Way: recipes and Techniques for Economical Cooking”, који је објављен крајем септембра прошле године.

Коришћење остатака хране за нова јела његово је главно начело. Ево како да искористите стари хлеб као чувени француски шеф и направите врхунске палачинке.

Фото: Screenshot Instagram/јacquespepinfoundation

Предност даје сезони

Његов главни савет је куповина сезонских намирница јер су оне на врхунцу сезоне најприступачније, најукусније и најхрањивије. Такође, саветује коришћење јефтинијих комада меса и коришћење остатака меса и поврћа за израду темељаца, супа и сосева.

Међу рецептима које шеф Пипин доноси у новом кувару су римска салата са белим луком и крутонима, суфле од гриза и сира, рагу од пасуља и кеља, гратиниране тиквице и парадајз, поховане шкољке, јагоде с киселим млеком и смеђим шећером и бројни други.

Супа од свега из фрижидера

О коришћењу остатака хране је много причао током промоције књиге и открио како баш никада не баца остатке, да сваки пут измисли начин како их искористи. То је одличан начин за уштеду, али и смањење отпада од хране који поприлично загађује околину.

„Никад не бацам остатке хране. Кад не знам шта бих друго са остацима, направим своју супу из фрижидера, у којој искористим све што пронађем – од увеле салате, комада шаргарепе и лука… Скувам то с мало пилећег темељца и добијем изврсну супу”, открива славни кувар, који је своју каријеру, осим кувању за бројне славне особе и у угледним ресторанима, посветио и едукацији младих кувара.

Слана палачинка од старог хлеба

Шеф Пипин открива и како да искористите стари хлеб. Тешко да ћете са њим скувати супу, али неуморни 87-годишњак има супер идеју која не укључује крутоне или презле, иако су и то одлични начини за коришћење старог хлеба.

Фото: Screenshot Instagram/јacquespepinfoundation

Његове слане палачинке од старог хлеба је ново, занимљиво јело.

„Кад имам старог хлеба, а то је често, насечем га на комадиће и намочим их у млеко како би омекшали. Додам јаје, свеже зачинско биље које ми је у том тренутку доступно, мало црног и белог лука. Добијену смесу испржим у тигању и добијем предивну слану палачинку, која је јефтина и укусна. Најчешће је послужим са мало киселог млека или неким другим додатком. Запамтите – важно је да искористите остатке хране!”, поручује славни шеф, а преноси MissGastro.