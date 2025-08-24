ОВО СУ 3 НАЈСРЕЋНИЈА ДАНА ДО КРАЈА АВГУСТА! Ево које хороскопске знакове очекује срећа
Срећа овог пута стиже за три кинеска хороскопска знака у недељи од 25. до 31. авугста, а три најсрећнија дана биће 27, 28. и 29. август. Погледајте да ли је баш ваш знак међу овим срећницима.
Змај
Стрпљење ће бити кључно јер ће недеља од 25. августа тестирати унутрашњу равнотежу и издржљивост. Највећи изазов биће избећи одлагање важних задатака. Иако се може јавити жеља за одгађањем непријатних обавеза, важно је обавити их одмах, јер управо те одлуке отварају простор новим приликама. Треба се припремити и за суочавање са страховима и прихватање промена. Свака препрека заправо чисти пут и уклања негативну карму, стварајући простор за нешто боље. Отвореност ка новоме олакшава долазак среће.
Змија
Ова недеља доноси награду за сав труд уложен претходних недеља и месеци. Змије улазе у свој други дан "примања" овог месеца, што значи да ће све што је било на чекању од 16. августа доћи на наплату у четвртак, 28. августа. Ово је идеално време за паметно управљање ресурсима - уместо импулсивне потрошње, боље је размислити о штедњи или улагању. Срећа не долази често, стога захвалност на ономе што стиже има пресудну улогу, пише Крстарица.
Мајмун
За Мајмуне, срећа ове недеље не долази толико из онога што се ради, колико из онога што се одлучи не радити. Најсрећнији дан биће среда, 27. август. Природа Мајмуна често је склона контроли, но овај пут кључ је у опуштању. Допуштање другима да преузму иницијативу отвара простор креативној енергији. Када се ум ослободи од непотребног стреса, лакше се препознају прилике које доносе будућност и срећу.