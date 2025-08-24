АКО ИМАТЕ АУТОМАТСКИ МЕЊАЧ, ОВАКО СЕ ПРАВИЛНО ЗАУСТАВЉА НА СЕМАФОРУ Грешка скупо кошта, оштећује мењач и мотор
Аутоматски мењачи никада нису били популарнији. Међутим, возачи аутомобила са овом врстом мењача требало би да знају и неке основне операције како би продужили његов век трајања.
Свесни смо да је избор аутоматског мењача у односу на мануелни често практичнији и исплативији, јер елиминише потребу да сами мењате брзине. Ово је значајна предност у урбаним срединама, посебно током саобраћајних гужви.
Међутим, возачима није јасно да ли да пребаце у неутралан положај када се зауставе, на пример на семафору, или да остану у положају за вожњу. Дилему је разјаснио француски Аутоплус.
Иако ово питање може деловати једноставно, оно изазива много дебата, посебно између нове генерације возача и оних који су навикли на мануелне мењаче. У ствари, одговор зависи од типа аутоматског мењача који ваше возило има, јер не раде сви на исти начин. Постоји неколико врста аутоматских мењача, сваки са својим начином рада. Најчешћи су роботски и хидраулични мењачи.
Роботске аутоматске мењаче, познате и као мењачи са двоструким квачилом, често користе многи произвођачи аутомобила, као што је Фолксваген група са својим чувеним ДСГ мењачем у старијим верзијама. Код ове врсте мењача, препоручљиво је пребацити у неутралан положај током дугих заустављања. Зашто? Зато што квачило остаје "делимично“ укључено чак и када је возило заустављено, што може довести до превременог хабања ако предуго останете у положају за вожњу. Пребацивање у неутралан положај смањује овај притисак и штити механику.
С друге стране, ситуација је другачија код хидрауличног аутоматског мењача. У овом случају, нема квачила у традиционалном смислу. Претварач обртног момента обезбеђује глатку интеракцију између мотора и мењача, чак и када возило мирује. Стога нема потребе за пребацивањем у неутралан положај при сваком заустављању. Остајање у Д положају не изазива прекомерно хабање мењача, јер је систем робуснији, једноставно је дизајниран да тако ради.
Стога је кључно знати којим типом мењача је опремљено ваше возило! С обзиром на то да на нашем тржишту постоји већина ДСГ мењача, не нужно увек, али током дужих заустављања на семафорима, пожељно је мењач ставити у "неутрални положај“, мада нећете погрешити ако ручицу оставите у Д положају.