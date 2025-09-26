Венчао Кебу, Шабана, Ацу Илића
„Човек је богат онолико колико има кумова“ ОН ЈЕ НАЈБОГАТИЈИ ХАРМОНИКАШ, ВЕНЧАО ЈЕ ПОЛА ЕСТРАДЕ Има чак 19 кумстава! Притом је и ТАЛИЧАН - нико се није развео
Када се говори о највећим хармоникашима на нашој сцени, име Мирка Кодића увек заузима посебно место.
Осим што је добитник бројних музичких признања и иза себе има богату каријеру, Кодић се може похвалити и тиме да је кроз живот стекао чак 19 кумстава, због чега често у шали каже да је “венчао пола естраде”.
Током гостовања на Гранд телевизији Мирко је истакао да су му кумства највећи благослов и богатство које има.
Један од кумова вам је и Микица Гачић, кога сте венчали и крстили му сина, а ваш венчани кум био је Шабан Шаулић, је л’ тако? - питала је водитељка Сања Ћулибрк Мирка Кодића, а хармоникаш је потврдио.
Тако је. Такође сам венчао Кебу и његову супругу Ољу, затим Ацу Илића и Биљу Јевтић, ма много њих, да не набрајам – изјавио је Мирко и додао да је поносан на сва кумства:
Човек је богат онолико колико има кумова и пријатеља, а не колико има пара - рекао је хармоникаш.
Губитак Шабана Шаулића му је, међутим, тешко пао.
То је нешто најтеже у мом животу после смрти моје мајке, то је највећа трагедија… Шабан Шаулић, тако се зове трагедија, јер тог момента кад је он нестао са ове планете нестао је и део Мирка Кодића - рекао је чувени хармоникаш, пише Телеграф.