Венчао Кебу, Шабана, Ацу Илића

„Човек је богат онолико колико има кумова“ ОН ЈЕ НАЈБОГАТИЈИ ХАРМОНИКАШ, ВЕНЧАО ЈЕ ПОЛА ЕСТРАДЕ Има чак 19 кумстава! Притом је и ТАЛИЧАН - нико се није развео

26.09.2025. 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
музика
Фото: Youtube Printscreen/RTS

Када се говори о највећим хармоникашима на нашој сцени, име Мирка Кодића увек заузима посебно место.

Осим што је добитник бројних музичких признања и иза себе има богату каријеру, Кодић се може похвалити и тиме да је кроз живот стекао чак 19 кумстава, због чега често у шали каже да је “венчао пола естраде”.

Током гостовања на Гранд телевизији Мирко је истакао да су му кумства највећи благослов и богатство које има.

Један од кумова вам је и Микица Гачић, кога сте венчали и крстили му сина, а ваш венчани кум био је Шабан Шаулић, је л’ тако? - питала је водитељка Сања Ћулибрк Мирка Кодића, а хармоникаш је потврдио.

музика
Фото: Youtube Printscreen/RTS

Тако је. Такође сам венчао Кебу и његову супругу Ољу, затим Ацу Илића и Биљу Јевтић, ма много њих, да не набрајам – изјавио је Мирко и додао да је поносан на сва кумства:

Човек је богат онолико колико има кумова и пријатеља, а не колико има пара - рекао је хармоникаш.

Губитак Шабана Шаулића му је, међутим, тешко пао.

То је нешто најтеже у мом животу после смрти моје мајке, то је највећа трагедија… Шабан Шаулић, тако се зове трагедија, јер тог момента кад је он нестао са ове планете нестао је и део Мирка Кодића - рекао је чувени хармоникаш, пише Телеграф.
 

