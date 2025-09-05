ЕВО КАКО СУ АНА И ШВАЈНИ ПОСЛЕ РАЗВОДА ПОДЕЛИЛИ МИЛИОНСКУ ИМОВИНУ Она из брака изашла богатија за 10 милиона евра!
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер су се развели судски након девет година заједничког живота, а ево како су поделили имовину.
Некад златни пар, Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер, није желео да прави драму од свог развода и одлучио је да ствар држи даље од јавности. Ипак, на крају је стигла званична потврда од Аниног адвоката о краху брака услед "непомирљивих разлика", а сада су испливали и детаљи деобе имовине.
Наводно су одлучили да сву заједничку имовину пренесу на своју децу како би избегли свађе и још веће неслагање.
Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta pred sodiščem dokončno sklenila razvezo zakona. 👇https://t.co/4ptC3dpYrZ
— Delo Šport (@Delo_Sport) September 2, 2025
Адвокат бивше тенисерке је такође потврдио да су одлучили да поделе старатељство, а Ивановић је добила кућу у којој сада живи са синовима, пренели су регионални медији, позивајући се на добро обавештен извор.
"Емоција између Ане и Швајнија је нестала, али не и обавезе и поштовање. Због деце су остали у коректним односима и нису правили драму на друштвеним мрежама. Растали су се људски и цивилизовано. Јасно је да је њихов развод мистерија, нарочито због имовине коју поседују", навео је извор, па додао:
"Због љубави коју осећају према деци одлучили су да оно што су стекли у браку оставе својим синовима. Адвокати су направили уговоре и све је обезбеђено на највишем нивоу".
Богати и богатији
Пре брака, Ана Ивановић је поседовала приближно 20 милиона евра, док је Бастијан Швајнштајгер поседовао 90 милиона евра. Како су медији тада извештавали, оба супружника су задржала имовину коју су стекли пре брака. Ана је тако заштитила 10 милиона евра које је имала на свом рачуну, док је Бастијан већину свог богатства уложио у некретнине.
Познато је да Ана Ивановић има доживотни уговор са светски познатим брендом вредан више од 100 милиона евра. То је такође био део предбрачног уговора, а новац није требало да се дели. Пре венчања, пар се сагласио да одржава одвојене банковне рачуне.
Каде ќе завршат милионите и имотите? Ана и Бастијан склопиле важен договор по официјалниот развод https://t.co/nKGaCceHMJ pic.twitter.com/bLHlcb797M
— Точка (@tocka_mk) September 2, 2025
У наредним годинама, Ана и Бастијан су улагали не само у своју породицу, већ и у луксузне некретнине широм Европе.
Изградили су кућу од 400 квадратних метара у Вестендорфу, у Аустрији, вредну око 3,5 милиона евра. Пре венчања, Ана је поседовала вилу на Мајорци, коју су заједно реновирали. Вила има 950 квадратних метара, пет спаваћих соба, базен и тениске терене. Њена вредност је око 6,5 милиона евра. Пар је такође поседовао јахту вредну око 400.000 евра, идеалну за одмор далеко од очију ј