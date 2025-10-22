(ФОТО) ЈЕЛЕНА ДОКИЋ ПОНОВО СИЈА! После борбе са депресијом и килограмима пронашла ЉУБАВ ЖИВОТА - ево ко је мистериозни Јане
Имала је све услове да постане легенда – таленат, упорност, шампионску "жицу", опак поглед, али и тешку животну причу достојну фамозних холивудских "од трња до звезда" биографија.
Но, после сваког тешког ударца Јелена Докић би се, као феникс, подизала из пепела и постајала јача. Након сурових епизода с којима се у последње време суочавала, бивша тениска звезда поново блиста, а за то је крива – нова љубав.
"Изаберите особу која чини да се осећате сигурно", написала је недавно Јелена Докић уз фотографију на којој је видимо у наручју новог дечка. "Изаберите оног ко је нежан према вама, ко вас чува и подржава", додала је у објави, док су се смењивали романтични призори, откривајући да је бивша тенисерка поново заљубљена до ушију, а и преко њих.
Љубав дефинитивно има моћ да лечи ране, уколико је права. Скоро 19 година провела је са Тином Бикићем, тениским тренером, да би, уместо венчања које су им многи предвиђали, уследио неочекивани раскид.
Признала је да је дуго пролазила кроз тежак период и да су јој "после свега остали сломљено срце, бол и зидови за које је веровала да се више неће срушити". А онда се појавио Јане Веселинов, по чијем имену и презимену закључујемо да је такође са ових простора.
"Ти си моје мирно, сигурно, спокојно и срећно место. Тако ми је драго што сам те пронашла", поручила му је летос уз заједничку слику, потврђујући да поново ужива у животу и свему што он носи. И осмех се вратио на лице, а пратиоци јој поручују да никад лепше није изгледала.
Ко је Јане Веселинов, актуелни дечко прослављене тенисерке? Нема много информација о њему. Све што је доступно јавности и медијима јесу подаци на његовом Инстаграм профилу, где пише да је "заљубљеник у храну и вино, да је хедониста и да ужива у животу".
Први пут су заједно снимљени у мају, док су се грлили на аеродрому у Сиднеју. А неколико месеци пре тога, Јелена Докић је открила да је "четири године била затворена за љубав".
"Поставила сам зидове и рекла да их више никада нећу срушити. Али, као што нас живот учи, не дешава се увек оно што планирамо или очекујемо, па се поставља питање да ли да срушимо зидове и надамо се љубави, или да никада више не дамо шансу и оставимо их подигнуте?". Одговор се наметнуо сам од себе.