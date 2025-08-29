ДА ЛИ ЋЕ ЛЕПА НАТА ПОНОВО НА ЛУДИ КАМЕН? Беквалчева се похвалила прстеном: "РЕКЛА САМ ДА!"
Певачица Наташа Беквалац огласила се на свом Инстаграм профилу и шокирала све када је објавила слику на којој носи веренички прстен.
Наиме, Наташа је "опалила" селфи на ком видимо прстен у првом плану, а певачица је кратко написала: "Рекла сам да", а многи су помислили да се певачица верила.
Након ове фотографије, Наташа је објавила још једну на којој је јасно ставила до знања да је самој себи купила прстен.
Уз предходни опис је додала: "Себи, коначно". Погледајте фотографију ОВДЕ.
Иначе, Наташа Беквалац се удавала три пута.
Извадила силиконе
Наташа је недавно открила да је извадила силиконе из груди.
- Имала сам потребу да то урадим. Повела се прича о томе, па сам желела да објасним. Све сам урадила у границама укуса, не угрожавајући своју приватност, али и не скривајући се. Моја породица и ја знамо због чега сам то учинила, а оно што је најважније јесте - здравље. Постоје ствари које морају бити приоритети, а неке друге, с годинама, схватимо да то нису. Мислим да жене управо временом долазе до тих важних спознаја, поручила је Наташа Беквалац и додала да никада није пратила трендове.
- Нисам се никада водила тиме да пратим трендове. Све што радим, радим јер ја то желим, не зато што је то тренутно популарно. Сувише сам своја, и не погађају ме лако туђа мишљења. У томе је ваљда и кључ унутрашњег мира, истакла је.
Наташа Беквалац има две предивне девојчице, ћерку Хану и Катју о којима сама брине.
- Васпитање деце је специфично. Временом сам схватила да деца не слушају шта им причамо, већ гледају шта радимо. И сама сам била таква, нисам слушала своје родитеље, али сам гледала њихове поступке, и управо то примењивала. Тако и моје ћерке гледају мене. Због тога је важно да својим понашањем будем пример. Окружење, наравно, има утицај, али верујем да као родитељ ипак могу да их усмерим и заштитим колико год је могуће. Поносна сам на њих и на све што јесу, рекла је.