Невероватна трансформација Ивана Зељковића!
(ФОТО) ОВАКО ДАНАС ИЗГЛЕДА ЧУВЕНИ “ЗЕКА МИЛИОНЕР! Смршао преко 50 килограма, ево шта му је помогло да успе!
Иван Зељковић скинуо преко 50 килограма захваљујући посебном режиму исхране са само две намирнице – погледајте његову невероватну трансформацију и данашњи изглед.
Водитељ популарног квиза "Желите ли да постанете милионер", Иван Зељковић, смршао је преко 50 килограма и потпуно променио лични опис, али и животни стил.
Он је открио свој пут ка новом изгледу и како је успео да смрша преко 50 килограма.
"Више пута сам постизао парцијалне успехе, као тада 2013. године, који је трајао неколико година. Касније сам догурао до много већег броја килограма него што сам имао пред почеетак мршављења о коме сам тада говорио. Годинама сам посвећен послу и грађењу живота у Дубаију. Кажу да после смрти члана породице, пресељење доноси највећи стрес. Нисам то тако схватио, тим пре што смо дошли на дивно место, али је он био и те како присутан. Док су се килограми скупљали редовно сам радио систематске прегледе, који су показивали да је све у реду. Упркос прекомерној тежини и многим болестима које су биле у мојој породици, нисам имао никаквих проблема. Међутим, схватио сам да ћу, ако тако наставим имати кратак и неквалитетан живот.
Иван је открио и шта га је навело да отпочне пут на коме је у физичком смислу оставио трећину себе.
"Кап у чаши била је када ме је прошлог лета таст навео да пред целом породицом станем на вагу. Можда ћу за 10 година моћи да кажем где се казаљка зауставила, али сада ћу само рећи да је била катастрофа. То је било 21. августа, два дана пред наш повратак у Дубаи. Мојим бившим тренерима и докторима стално говорим да су сви они допринели овоме што сам постигао, јер је моје мршављење било резултат до сада прикупљеног знања. Мислим да сваки човек који има проблем с килограмима зна шта код њега функционише, а шта не. Потребан је само тај кврц у глави, а ту долазимо до тога што више од две године радим с псхиотерапеуткињом која је геније."
Кључ Ивановог успеха базира се на карнивор дијети и аутофагији:
"На самом почетку када сам губио и по 10 килограма месечно јео сам само месо и јаја. Није било чак ни салата, а јео сам колико год сам могао. Раније су те количине ишле до 700 грама, а сада 200-300, евентуално 400. Неко ће се питати да ли је то здраво или не, али уз текст бих могао да приложим резултате крвне слике, која никад није била боља. Јео сам све врсте меса, и масно, и слано и љуто, а највише свињско. Будући да волим месо то ми заиста није био проблем. После неког времена сам увео салате у исхрану, а сада понекад поједем јабуку", рекао је Иван и додао:
"Одабрао сам аутофагију 16:8, почео сам да једем тек у подне, а онда сам време првог оброка померио на један два, потом на три - четири. Трећи кључ је лек попут оземпика, који мозгу говори ниси гладан. Имао сам срећу да код мене није изазвао ниједну нус појаву."
Иван Зељковић открио је да уз исхрану редовно тренира, да у теретани проводи пола сата, док је пливање неизоставан део његовог дана.
