(ФОТО) Позната певачица у великом проблему! БОЛЕСТ ЈОЈ НЕОЧЕКИВАНО ПРЕКИНУЛА ЛЕТОВАЊЕ Прикачена на инфузију
Америчка певачица Пинк јуче је путем Инстаграм профила објавила да се заразила бактеријом Е. коли.
Наиме, Пинк је поделила фотографију са одмора на којој седи на каучу док прима витаминску инфузију и пије вино.
Њена 14-годишња ћерка Вилоу седела је поред ње, а у просторији су били и певачицини пријатељи.
У опису фотографије, Пинк је објаснила да је њен одмор неочекивано прекинут болешћу.
Све је то нормално и све иде јако добро. Кад одеш на одмор и једеш, а Е. цоли одлучи да се пресели у твоја црева, убијеш је дружењем са пријатељима и ћеркама, црним вином и витаминском инфузијом", поручила је у објави.
Објаву је закључила ведрим размишљањем о свом несрећном одмору написавши: "Ах, живот и лимунови и лимунада и сјајне успомене којих се можда сетим."
Иначе, Е. коли, или ешерихија коли, подсећа Б92, је врста бактерије која се обично налази у пробавном систему здравих људи и животиња. Док су многи сојеви безопасни и чак помажу у пробави, други могу довести до озбиљних гастроинтестиналних болести.
Пинк није поделила детаље о томе како се заразила, нити да ли јој био потребан даљи медицински третман, али тон њене објаве сугерисао је да се успешно опоравља.