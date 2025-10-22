(ФОТО, ВИДЕО) Српкиња из Чикага (22) освојила АМЕРИКУ КАО МИС и прошетала ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ! Јединица Душанке и Небојше ради као МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и никада не заборавља корене
Српкиња је пореклом, а ленте лепоте осваја у Америци. Николина Вујичић припрема се за нови избор, Miss Teen USA & Miss USA 2025, који ће бити организован 24. октобра у Невади, и тамо одлази са круном најлепше девојке Илиниоиса.
Мисица Николина Вујчић (22), која живи у Чикагу, понела је ленту најлепше девојке Илиноиса пре четири месеца. На такмичењу је представљала
Поручила је да јој је веома важно да помаже другима, па истакла да онај ко жели да помаже другима мора најпре да помогне себи.
Николина Вујчић добила је велику подршку и Срба и Американаца, који на Инстаграму коментаришу да је прави спој лепоте и памети. Током одрастања упознавала је српску традицију па је веома вешта у фоклору, а своју посвећеност вери истакла је и на новом снимку, где се може видети у православној цркви.
Како је раније изјавила за serbiantimes.info, ради као медицинска сестра на дечјем одељењу хитне помоћи, у болници где је рођена. "Планирам да наставим мастер студије из медицинске едукације, а затим да упишем школу за медицинске сестре специјалисте, са фокусом на лечење неплодности. Сан ми је да отворим инклузивну клинику на којој ћу помоћи женама да добију дуго жељено потомство", нагласила је.
Николина је са 18 година постала Miss Des Plaines Teen USA, учествовала је на Miss Illinois Teen USA избору, била међу 15 полуфиналисткиња и добила Спирит награду. "Ово је било моје прво озбиљно такмичење и неће бити последње, планирам да се ускоро поново такмичим", рекла је тада за journal-topics.com и то и остварила. У том интервјуу напоменула је да жели да се посвети борби против дечјих болести, о којима се ретко говори.
Николина је једина ћерка Душанке Обрадовић и Небојше Вујчића, наводи се на journal-topics.com, а њена мајка је за поменути портал поручила: "Нема речи којима бих описала колико ме чини поносном. Одушевљавала ме је и као девојчица, и сада иде више од тога. Јединица је, али није себична. Зна да има више од већине људи и спремна је да то дели и помаже. Поклања своје време и увек пронађе где можемо да одемо и помогнемо".
Николина је волонтирала у локалним организацијама и напоменула да жели да направи промену у свету.
Након победе на избору за мис Илиониса, наставила је да се залаже за холистичко лечење деце, чему је посвећена и у болници где ради.