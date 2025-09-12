(ФОТО) "Волим своје груди, оне су ми најбоље пријатељице" НАЈЗГОДНИЈА ГЛУМИЦА СЕ ЗБОГ БУЈНИХ ОБЛИНА У ШКОЛИ ОСЕЋАЛА ЛОШЕ, ХТЕЛА ЧАК ДА ИХ СМАЊУЈЕ
Млада глумица Сидни Свини прославља 28. рођендан.
Са тако мало година већ је успела да буде тема свих медија. Ипак, најпре је публици запала за око као звезда серије "Еуфорија".
Ову лепотицу сматрају најзгоднијом глумицом данашњице, а њена лепота је била чак и тема научника који се баве теоријом златног реза. Није тајна ни то да је Сидни увек тема када се појави на црвеном тепиху и истакне бујне груди, због којих се у средњој школи осећала чак и лоше.
"Најчешћа заблуда о мени је да сам само глупа плавуша са великим грудима. Свачије тело је лепо када сте самоуверени и срећни изнутра. Тада то и други људи виде", говорила је раније она.
Иако је у средњој школи мислила да ће чим напуни 18 отићи и смањити груди, мама ју је одговорила од тог потеза.
"Сада ми се свиђају. Оне су моје најбоље пријатељице."
Ипак, због лепоте и облина, Сидни је често била и на мети коментара. Међу њеним "хејтерима" нашла се и продуценткиња Керол Баум која је критиковала Свини након филма "Анyоне Бут Yоу".
"Објасните ми ову девојку. Није лепа, не зна да глуми. Не схватам", пожалила се продуценткиња својим студентима.
Ни Сидни није остала нема на такве коментаре, па је ускоро уследила њена објава на Инстаграму уз врло кратак и јасан опис.
"Опростите што имам сјајне груди".
И љубавни живот Сидни Свини је често био тема, нарочито када је раскинула дугогодишњу везу са Џонатаном Давином.