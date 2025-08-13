clear sky
МИРИСИ КОЈИ ПАЛЕ СВА ЧУЛА!

(ФОТО) ЖЕНСКИ ПАРФЕМИ КОЈИ ОБАРАЈУ МУШКАРЦЕ С НОГУ! Освајају их на први дах и остављају незабораван траг

13.08.2025. 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
Фото: freepik, ilustracija

Откријте парфеме који маме погледе и помажу вам да оставите незабораван утисак.

"Како лепо миришеш...", ово је реченица на коју жене просто "падају" било ко да им упути као комплимент, јер хајде да будемо реалне, коме не прија да зна да мирише заводљиво и да цела улица подсећа на њу...

Постоје парфеми који једноставно имају моћ да привуку пажњу – баш то, када прођете, поглед (и нос) мушкараца остаје омађијан. Они воле мирисе који су заводљиви, женствени, али не претешки.

Ево листе одабраних класика и новитета који се налазе на врху листе омиљених мушких мириса на дамама.

 

1. Gucci Guilty

Овај парфем је синоним за модерну заводљивост. Са нотама мандарине, брескве, љубичице и топлим додиром ћилибара, оставља траг који се памти.

 

2. Guerlain Pera Granita (Aqua Allegoria)

Из популарне колекције Аqуа Аллегориа, Пера Гранита је лаган, сочно-воћни мирис у којем доминира сочна крушка, грејпфрут и благи мошус.

Свеж и неодољив, савршен је за топле дане и романтичне вечери.

 

3. Jo Malone Peony & Blush Suede

Један од најомиљенијих мириса из Јо Малоне куће. Комбинује нежне ноте божура, црвене јабуке и меканог антилопа, стварајући луксузну, али суптилну елеганцију.

 

4. Xerjoff Erba Pura

Прави магнет међу ницхе парфемима. Егзотичан микс воћних нота и топлих, мошусних тонова даје му раскош и моћну пројекцију – парфем који оставља снажан утисак.

 

5. Dior Hypnotic Poison

Интензиван и заводљив, Хyпнотиц Поисон комбинује бадем, ванилу и кокос у опојну композицију. Мушкарци га воле због мистериозног и топлог карактера.

 

6. Lancôme La Vie Est Belle

Један од најпродаванијих женских парфема свих времена. Слатке ноте црног рибиза и пралина уз цветни ирис стварају мирис који мами осмех и комплименте где год да се појавите.

 

парфем парфеми жене
Извор:
K1info
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
