(ФОТО) Mиришу на луксуз, злато и моћ! ОВО СУ НАЈСКУПЉИ ПАРФЕМИ НА СВЕТУ! Цена је баш „ЈАКА“, али кажу да вреде сваке паре!
Парфем није само мирис – то је став, емоција, успомена и луксуз у бочици. Док већина нас бира мирисе у складу с буџетом, неки парфеми померају границе у сваком смислу – и по цени, и по трајању, и по ексклузивности.
Иако су најскупљи парфеми на свету многима ван домашаја, љубитељи луксуза тврде да су вредни сваке паре, управо због дуготрајног мириса и јединственог састава.
У наставку вам доносимо листу најскупљих парфема на свету који су доступни само одабранима.
Shumukh – цена: око 1,3 милиона евра
Ово је најскупљи парфем на свету, представљен у Дубаију. Долази у бочици високој скоро 2 метра, украшеној са 3.571 дијамантом, бисерима и златом. Мирис је мешавина сандаловине, мошуса, пачулија и руже – и траје више од 12 сати.
Clive Christian No. 1 Imperial Majesty – цена: око 12.000 евра за 500 мл
Ексклузивни парфем у бочици од кристала, са 18-каратним златом и дијамантом, производио се у ограниченим количинама. Парфем комбинује ноте ваниле, yланг-yланга и сандаловине, а мирис се задржава на кожи сатима.
Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes – цена: око 6.000 евра за 30 мл
Долази у бочици од познатог Baccarat кристала у облику пирамиде. Овај парфем има оријентални карактер са тамјаном, смирном и амбром, а познат је по томе што се носи као невидљиви накит – ненаметљиво, али незаборавно.
Chanel Grand Extrait – цена: око 4.000 евра за 900 мл
Ово је верзија легендарног Chanel No. 5, али у гранд еxтраит издању које се ручно пуни и пажљиво затвара воском. Намењен је правим колекционарима и долази у кристалним бочицама које подсећају на уметничко дело.
Joy by Jean Patou – цена: око 700 евра за 30 мл
Овај парфем је дуго носио титулу „најскупљег парфема на свету“ јер је за једну бочицу потребно више од 10.000 цветова јасмина и 28 ружа. Иако је данас приступачнији, и даље се сматра луксузом међу парфемима.
Ови парфеми нису део свакодневице – они су симбол статуса, укуса и хедонизма. Иако им је цена вртоглава, за оне који траже мирис који траје данима и оставља траг, луксузни парфеми су више од обичног производа – они су искуство.