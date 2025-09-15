ХАЛИД ЈЕ ЛУДО БИО ЗАЉУБЉЕН У ТАДА НАЈЛЕПШУ СРПКИЊУ! Заједно су преживели саобраћајку која их је могла коштати живота!
Халид Бешлић је легенда народне музике, чије име и данас буди поштовање и дивљење генерација.
Његова каријера, препознатљив глас и емотивне песме учинили су га једним од највољенијих извођача на Балкану. Ипак, приватни живот Халида често је био подједнако интригантан колико и његова музичка биографија. Тренутно, певач већ скоро 50 година живи у срећном браку са супругом Сејдом, која му је највећа подршка, нарочито у тешким тренуцима када се лечи на Клиници за онкологију.
Његова најновија песма, урађена у сарадњи са бендом Милиграм, посвећена је управо Сејди и сину Дину. Стихови "Још си млада, још си лијепа као некад, Сејдо", потврђују дубину љубави и привржености овог пара, која траје деценијама.
Ипак, мало ко зна да је Халид у младости био лудо заљубљен у једну од најлепших Српкиња тог времена – Сузану Манчић, тада познату као "лото девојку". Њихова прича, иако данас мање позната јавности, имала је значајан утицај на Халидову инспирацију и животне тренутке.
Љубав на Риви у Ријеци
Како је у интервјуу открио чувени текстописац Назиф Гљива, Халид је током 1980-их година поверљиво признао пријатељу да му се Сузана јако свиђа. Гљива је одлучио да их споји, и њихов сусрет у Ријеци био је обележен емоцијама и страшћу.
Халид и Сузана седели су загрљени на риви, уживајући у мирним и интимним тренуцима. Тај тренутак инспирисао је Гљиву да напише песму посвећену њиховој вези, под називом “Гитара и чаша вина”. Иако песма никада није снимљена, стихови попут: "Тужна је песма моја, тужни су моји снови…", остали су у сећању многих и сведоче о интензитету њихове младалачке љубави.
Судбоносна саобраћајка
Крајем 1986. године, на путу Зајечар–Београд, Сузана је управљала аутомобилом у којем су се налазили Халид и други сапутници, када је изгубила контролу над возилом.
Срећом, нико није задобио теже повреде, али искуство је било трауматично. Сузана је касније признала да јој је у тренутку несреће цео живот прошао кроз главу.
Љубав која траје деценијама
Данас, Халид Бешлић и Сејда уживају у мирном и стабилном браку, а његова нова песма посвећена супрузи симболизује љубав која је издржала све изазове времена и живота. Иако је Халид у младости лудо волео Сузану Манчић, судбина га је довела до Сејде, са којом дели скоро пола века заједничког живота, љубави и међусобне подршке.
Ова прича подсећа нас да љубав може имати различите облике и да је оно што остаје – посвећеност и трајна подршка у свим животним околностима. Халидова животна и музичка стаза сведочи о страственим младалачким љубавима, али и о љубави која траје деценијама, кроз све успоне и падове.