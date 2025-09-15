ПУТУЈТЕ ВОЗОМ, УЖИВАЈТЕ У НЕВЕРОВАТНОМ ПОГЛЕДУ, АРТ ДЕКО СТИЛУ, СЛИКОВИТИМ ПРИЗОРИМА МЕДИТЕРАНА Ово је листа најлепших железничких путовања по Европи
Европа је богата природним лепотама, од драматичних планина и зелених долина до густих шума и златних плажа, а један од најлепших начина да их доживите јесте путовање возом.
Ми вам представљамо неке од најлепших европских железничких рута које вам омогућавају да уживате у пејзажима без журбе.
Венецијански Симплон Оријент Експрес (Венице Simplon-Orient-Express)
Један је од најлуксузнијих и најпознатијих возова у Европи.
Најпопуларнија рута води од Париза до Венеције, траје два дана са једном ноћи у возу. Такође постоји и рута из Лондона, са преседањем из Белмонд Бритисх Pullman воза.
Путници уживају у аутентичним вагонима из 1920-их и 30-их година, у стилу Арт Деко, уз услугу личног стјуарда, гурманске оброке, приватни доручак и живу музику.
Најлуксузнија опција су Гранд Суите апартмани, који нуде мермерна купатила и неограничен шампањац.
Вале оф Рхеидол, Велс
Ова уска пруга води од Абериствита до Ђавољег Моста (Devil's Бридге) кроз сликовиту долину Рхеидол. Некада коришћена за превоз дрвета и руде, данас је то рај за љубитеље природе. На рути се могу видети грабљивице попут орлова и црвених луња, а крајолик укључује густе шуме, ливаде и планинске пределе. На крају вас чека прелепа шетња уз водопаде Mynach.
Флам железница, Норвешка
Једна од најстрмијих железница са стандардним шинама на свету, вози 20 км од Мирдала до Флама, дуж норвешких фјордова. Уживајте у погледу на водопаде, снегом прекривене планине и 20 тунела.
Занимљива станица је водопад Kjosfossen, а уз воз можете и бициклирати или пешачити Rallar стазом.
Kyle Лине, Шкотска
Од Инвернеса до Kyle оф Lochalsh, ова рута дужине 92 км пружа аутентичан доживљај шкотских висоравни.
Пут траје око два сата и 40 минута и пролази поред језера, река, шума, планина и обале. На траси су и сликовита места као што су Dingwall, Плоцктон, Achnasheen и Дунцраиг. Крајња станица је у близини чувеног замка Еилеан Донан и острва Скај.
Бернина Експрес, Швајцарска
Једна од најлепших железничких рута у Европи и део је-ове светске баштине. Води од Chura у Швајцарској до Тирана у Италији, прелази чувене вијадукте Брусио и Landwasser, и достиже највишу тачку на Оспизио Бернина (2.253 м).
Уживајте у погледу на глечер Morteratsch, језера Леј Наир и Лаго Бианцо.
Settle-Carlisle железница, Енглеска
Дугачка 117 км, ова железничка линија води кроз национални парк Yorkshire Далес и северне Пенине. На путу прелази Ribblehead вијадукт и стаје у многим историјским станицама, укључујући Appleby.
Прави бисер руте је "дуго успињање" - 25,7 км успона до Aisgill превоја, највише тачке ове пруге.
Чинкве Тере Експрес, Италија
Брз, практичан и невероватно сликовит воз који повезује свих пет села Cinque Terre: Riomaggiore, Манарола, Цорниглиа, Vernazza и Monterosso ал Маре. Рута иде од Ла Спезије до Леванта, пружајући погледе на винограде, литице и Средоземно море. Путници могу сићи у било ком селу и прошетати познатом Плавом стазом (Сентиеро Azzuro).
Без обзира на то да ли маштате о луксузном искуству у стилу прошлог века, вожњи кроз дивљу нордијску природу или истраживању сликовитих села уз обалу Медитерана, европске железнице нуде нешто за свакога. Ове руте нису само превозно средство, оне су путовање само по себи, прилика да уживате у пејзажима које не можете видети из авиона или са аутопута.
Ако желите да путујете лагано, удобно и истовремено видите најлепше што Европа има да понуди, воз је прави избор за вас.
(М.А./ЕУправо zato/euronews.com)