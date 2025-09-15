ЕЛЕГАНЦИЈА НА ДЕЛУ!
ЗАСЕНИЛА СВЕ У ЈАПАНУ! Тамара Вучић НОСИ КОМБИНАЦИЈУ која привлачи погледе – РОЗЕ БЕЛА уз ретро ташну и штикле које окупирају пажњу (ФОТО)
Прва дама Србије отпутовала је у Јапан са супругом, председником Александром Вучићем, који је започео вишедневну радну посету у овој држави.
Тамара Вучић представила се у Осаки у елегантној одевној комбинацији, и ово су детаљи њеног стајлинга.
Прва дама Србије Тамара Вућић одабрала је комбинацију елегантне беле и розе боје, а сличан колорит носила је и недавно, приликом боравка у Кини.
Тамара Вучић носи класичну сукњу равног кроја, а сличне моделе често бирају и прва дама САД Меланија Трамп, којој је овај одевни комад један од омиљених, као и шпанска краљица Летиција.
Прва дама Србије је уз класичну сукњу понела розе кошуљу са карнерима, док су салонке у интензивнијој нијанси и као такве веома су ефектне.
Део Тамариног модног издање чини и ташна, ретро модел који се вратио на сцену и држи корак са осталим трендовима. И данас је оваква торба веома модерна, а може се носити у разним приликама, јер одевним комбинацијама даје ноту додатне елеганције.