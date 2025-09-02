ЛЕГЕНДА НАРОДНЕ МУЗИКЕ НА ОНКОЛОГИЈИ Огласио се његов менаџер: "Халид прима терапију..."
Менаџер Халида Бешлића, Недим Срња, потврдио је да се легендарни певач и даље налази на лечењу.
Наиме, појавиле су се информације да је извођач народне музике изашао из болнице, па затим и да је и даље на лечењу. Заправо, Бешлић је само променио клинику на којој се лечи.
Његов менаџер Недим Срња рекао је да се Халид осећа пуно боље.
"Халид је тренутно пребачен на клинику за онколошке пацијенте и тренутно се осећа добро, прима терапију и иде на боље. Овим путем само бих желио демантовати све гласине које круже последњих дана, а то је да су Халиду отказали органи и да је лоше, ништа од тога није тачно", казао је Недим.
Има проблема са јетром
Његов менаџер Дамир Рамљак Тигар је пре неколико дана открио да Халид има проблема с јетром.
- Стање је стабилно. Он је горе, у болници, колико знају доктори, толико знам и ја. Био сам недавно код њега и опет ћу ићи. Догодило се то са јетром… Јетра не функционише баш најбоље, па сад раде на томе да се очисти - рекао је менаџер.
Халид је отказао бројне наступе.
- То ће сигурно потрајати неко време. Наравно да смо отказали концерте, да не буде додатног стреса и да људи не нагађају хоће ли их бити или неће. Нисмо отказали концерт у Загребу у децембру. При свести је. Добро се носи са свиме. То је Халид, такав је човек, шта год да је, тако је - закључио је менаџер.