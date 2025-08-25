ХАЛИД БЕШЛИЋ ХИТНО ХОСПИТАЛИЗОВАН На последњем концерту обожаваоцима упутио узнемирујуће речи: "ЈЕДВА САМ ДОШАО. ЛОШЕ СЕ ОСЕЋАМ"
Певач Халид Бешлић отказао је концерт у Лудбергу, који је требало да се одржи у петак, 5. септембра.
Бешлић се суочава са озбиљним здравственим тегобама, због чега се налази у Клиничком центру у Сарајеву, на одељењу нефрологије.
Публика је с нестрпљењем очекивала Халидов долазак, али је здравље певача стављено у први план.
- Нажалост, концерт се отказује. Нашем Халиду од срца желимо брз и потпун опоравак, да нас још дуго увесељава својим безвременским хитовима - поручили су организатори концерта.
Подсетимо, здравље Халида Бешлића последњих дана озбиљно је нарушено, а томе сведочи и његов концерт одржан у Бањалуци.
Како је Информер раније писао, певач се отежано кретао на сцени, већину наступа провео је седећи на столици, а у једном тренутку обратио се публици и пожалио да га боли читаво тело.
- Једва сам дошао. Лоше се осећам. Боли овде, боли онде, али треба радити - рекао је Бешлић окупљеним обожаваоцима, након чега је уследио громогласан аплауз.