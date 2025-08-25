clear sky
ХАЛИД БЕШЛИЋ ХИТНО ХОСПИТАЛИЗОВАН На последњем концерту обожаваоцима упутио узнемирујуће речи: "ЈЕДВА САМ ДОШАО. ЛОШЕ СЕ ОСЕЋАМ"

25.08.2025. 12:08 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Halid
Фото: Printscreen Youtube / TRT Balkan BHSC

Певач Халид Бешлић отказао је концерт у Лудбергу, који је требало да се одржи у петак, 5. септембра.

Бешлић се суочава са озбиљним здравственим тегобама, због чега се налази у Клиничком центру у Сарајеву, на одељењу нефрологије. 

Публика је с нестрпљењем очекивала Халидов долазак, али је здравље певача стављено у први план.

- Нажалост, концерт се отказује. Нашем Халиду од срца желимо брз и потпун опоравак, да нас још дуго увесељава својим безвременским хитовима - поручили су организатори концерта.

Подсетимо, здравље Халида Бешлића последњих дана озбиљно је нарушено, а томе сведочи и његов концерт одржан у Бањалуци. 

Како је Информер раније писао, певач се отежано кретао на сцени, већину наступа провео је седећи на столици, а у једном тренутку обратио се публици и пожалио да га боли читаво тело. 

- Једва сам дошао. Лоше се осећам. Боли овде, боли онде, али треба радити - рекао је Бешлић окупљеним обожаваоцима, након чега је уследио громогласан аплауз. 

(Telegraf.rs)

