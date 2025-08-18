МАЈКУ СУ ЈОЈ СВАКОДНЕВНО ТУКЛИ, ЊУ КАО ДЕВОЈЧИЦУ ДЕДА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАО Шерон Стоун у великој исповести открила шокантне детаље: Све мајчине сестре су полуделе, говорила ми је страшне ствари!

Шерон Стоун је открила да је њен рођени деда био насилник и педофил који је злостављао њу и њену сестру када су биле девојчице.

- Побегла сам од њега када сам имала пет или шест година, пре него што ме је превише злостављао. Била сам веома сналажљиво дете и прошла сам кроз много мање злостављања него други - признала је Шерон.

Додала је да је насиље обележило и живот њене мајке, која је, како каже, била свакодневно пребијана.

-Мислим да је злостављање разлог зашто су све мајчине сестре полуделе. Све су биле на лечењу од менталних проблема. Било их је пет и само је моја мајка живела дуже од 50 година - рекла је глумица.

Она се присетила и последњих речи које јој је мајка упутила на самрти.

- Моја мајка ми је говорила страшне ствари. Када ти је последње што чујеш пре него што умре: "Превише причаш, тераш ме да починим самоубиство", и цела соба се смеје, помислиш: "Тешке речи, мама!" - описала је Стоун.

Шерон је истакла да зна да је многе разбеснела откривањем породичних тајни, али да је спремна да плати цену.

- Када си ти тај који прекида породични ланац, нико те не воли. Твоја породица те не воли, твоји пријатељи мисле да си луд, а људи мисле да нешто није у реду с тобом - поручила је.

Осим породичних траума, глумица је открила и да је 2001. доживела тежак мождани удар у 43. години. Лекари су јој давали само 1% шансе за преживљавање јер је мозак крварио девет дана. Морала је поново да учи да хода, говори и чита.

- Након можданог удара нико ме није желео, а нудили су ми само безвредне улоге. Дошла сам до тачке да одлучим - нећу прихватати оно што не волим - рекла је Стоун.

Чак и када се потпуно опоравила, Холивуд јој није пружио нову шансу.

- Ако се жени нешто деси, она је завршила. Када сам желела да се вратим на посао, рекли су ми: "Можеш да урадиш четири епизоде "Закона и реда" и то је то". Морала сам да радим све да платим дугове због болести. То се настављало и постало је немогуће издржати - признала је.