ВАНРЕДНО У БАЊАЛУЦИ Плануле карте за ЧОЛИНЕ концерте! Цена СМЕШТАЈА скочила у небеса - стан на дан "пребацио" 100 евра
БАЊАЛУКА: Концерти легендарног певача Здравка Чолића, који су заказани за петак и суботу у Бањалуци, изазвали су навалу туриста из окружења, што је довело до тога да се "станови за дан" капаришу рекордном брзином, а цене закупа енормно скачу.
Како наводе неки од закуподаваца, готово да нема слободног кревета, па ће ноћење у таквом смештају понегде коштати и до 200 конвертабилних марака (више од 100 евра), пренео је РТРС.
Након што је први термин распродат, организатори су проширили капацитете, али су додатне карте брзо распродате.
Према речима појединих власника "стана на дан", код њих више нема слободног места.
"Имамо информацију да ће у Бањалуку у петак, 5. септембра, и суботу, 6. септембра, доћи око 13.000 људи, а све због концерта Здравка Чолића", истакао је један од њих.
Додао је да је цена код њега 70 марака (36 евра) за две особе и нагласио да поједини власници "стана на дан" траже и до 100 евра за ноћ.
Према речима других власника, највише гостију је из Србије, Словеније, Хрватске, као и из целе Босне и Херцеговине.