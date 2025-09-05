overcast clouds
24°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОЋЕТЕ ЛИ ИХ НОСИТИ?

ВРАЋА СЕ У МОДУ „НОЋНА МОРА“ ЖЕНСКЕ ГАРДЕРОБЕ Фармерке из 90-их поново освајају модну сцену, ЈЕДНИ их обожавају, други се хватају за главу

05.09.2025. 21:14 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Иако укорењена у поп култури 90-их, силуета ниског струка преобликована је за 2025. годину па је доминирала јесењим модним пистама.

Ове јесени фармерке се на велика врата враћају у средиште модне сцене, а у фокусу су поново траперице ниског струка.

Велике модне кампање преплавиле су друштвене мреже: Аддисон Рае предводи препород бренда Lucky, Гап је представио своју рекламу "Боље у дениму" на Супер Болу, а Сидни Свини је звезда најновије кампање American Eagle-a.

Тренд су пригрлиле и бројне звезде које их носе у својим свакодневним комбинацијама.

Хејли Бибер мајсторски комбинује улични стил с Гаповим једноставним класицима, Бела Хадид прихвата трендове који наглашавају кожу, док Addison Rae оживљава Y2К енергију поп-звезда с прелаза миленијума, пише Vogue.

Порука је јасна: фармерке и ниски струк званично су се вратили.

Повратак на модне писте

Иако укорењена у поп култури 90-их, силуета ниског струка преобликована је за 2025. годину па је доминирала јесењим модним пистама.

Стела Мекартни представила је широке и опуштене моделе идеалне за свакодневно ношење, Изабел Марант понудила је елегантнији и скраћени цапри крој, док је Коач донео младалачку интерпретацију с двобојним испраним фармеркама.

Кључ је у стилизовању

Свестраност овог тренда чини га неодољивим, претварајући фармерке ниског струка у основни комад гардеробе који функционише као платно за креативност.

На ревијама Dolce & Gabbane и Стелр Мекартни изглед су дефинисали дебели каишеви, док су их Изабел Марант и Acne Studios комбиновали с чизмама на шпиц.

Каллмеyер је пак подигао стил контрастирајући широке плаве фармерке са скраћеним сакоом и краватом.

Колекције за ову сезону подсетиле су нас да су модни додаци кључни, претварајући фармерке ниског струка у модерну модну изјаву, а не само носталгични повратак у прошлост.

Шири крој за модерни изглед

Овај тренд најављује и повратак свог блиског сродника – хаљине спуштеног струка, која се такође појавила у колекцијама за исту сезону, сигнализирајући шири помак према силуетама које се спуштају испод природне линије струка.

Но, за разлику од ултра уских модела с почетка 2000-их, данашње верзије фаворизују широке, равне или опуштене кројеве. Тиме се нуди лежернији приступ који се истовремено савршено уклапа у опсесију генерације З естетиком Y2К.

Фармерке ниског струка више нису само носталгично сећање на дане када су модном сценом владале Парис Хилтон и Бритни Спирс.

Поново су се наметнуле као кључни комад гардеробе за јесен 2025., а за све који су спремни пригрлити овај повратнички тренд, тржиште нуди прегршт модела који чекају да их стилизирате по властитом укусу.

фармерице фармерице мода џинс фармерице, трендови, тренд фармерке
Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај