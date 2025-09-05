ХОЋЕТЕ ЛИ ИХ НОСИТИ?
ВРАЋА СЕ У МОДУ „НОЋНА МОРА“ ЖЕНСКЕ ГАРДЕРОБЕ Фармерке из 90-их поново освајају модну сцену, ЈЕДНИ их обожавају, други се хватају за главу
Иако укорењена у поп култури 90-их, силуета ниског струка преобликована је за 2025. годину па је доминирала јесењим модним пистама.
Ове јесени фармерке се на велика врата враћају у средиште модне сцене, а у фокусу су поново траперице ниског струка.
Велике модне кампање преплавиле су друштвене мреже: Аддисон Рае предводи препород бренда Lucky, Гап је представио своју рекламу "Боље у дениму" на Супер Болу, а Сидни Свини је звезда најновије кампање American Eagle-a.
Тренд су пригрлиле и бројне звезде које их носе у својим свакодневним комбинацијама.
Хејли Бибер мајсторски комбинује улични стил с Гаповим једноставним класицима, Бела Хадид прихвата трендове који наглашавају кожу, док Addison Rae оживљава Y2К енергију поп-звезда с прелаза миленијума, пише Vogue.
Порука је јасна: фармерке и ниски струк званично су се вратили.
Повратак на модне писте
Иако укорењена у поп култури 90-их, силуета ниског струка преобликована је за 2025. годину па је доминирала јесењим модним пистама.
Стела Мекартни представила је широке и опуштене моделе идеалне за свакодневно ношење, Изабел Марант понудила је елегантнији и скраћени цапри крој, док је Коач донео младалачку интерпретацију с двобојним испраним фармеркама.
Кључ је у стилизовању
Свестраност овог тренда чини га неодољивим, претварајући фармерке ниског струка у основни комад гардеробе који функционише као платно за креативност.
На ревијама Dolce & Gabbane и Стелр Мекартни изглед су дефинисали дебели каишеви, док су их Изабел Марант и Acne Studios комбиновали с чизмама на шпиц.
Каллмеyер је пак подигао стил контрастирајући широке плаве фармерке са скраћеним сакоом и краватом.
Колекције за ову сезону подсетиле су нас да су модни додаци кључни, претварајући фармерке ниског струка у модерну модну изјаву, а не само носталгични повратак у прошлост.
Шири крој за модерни изглед
Овај тренд најављује и повратак свог блиског сродника – хаљине спуштеног струка, која се такође појавила у колекцијама за исту сезону, сигнализирајући шири помак према силуетама које се спуштају испод природне линије струка.
Но, за разлику од ултра уских модела с почетка 2000-их, данашње верзије фаворизују широке, равне или опуштене кројеве. Тиме се нуди лежернији приступ који се истовремено савршено уклапа у опсесију генерације З естетиком Y2К.
Фармерке ниског струка више нису само носталгично сећање на дане када су модном сценом владале Парис Хилтон и Бритни Спирс.
Поново су се наметнуле као кључни комад гардеробе за јесен 2025., а за све који су спремни пригрлити овај повратнички тренд, тржиште нуди прегршт модела који чекају да их стилизирате по властитом укусу.