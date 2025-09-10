НОВАКОВА ДЕЦА КРЕЋУ У ШКОЛУ У АТИНИ Година кошта као мало богатство- Учионице су отпорне на земљотресе, а ево колико кошта ПРВИ РАЗРЕД
Након што је изгубио у полуфиналу УС опена, Новак Ђоковић је отпутовао у Атину, где је, како наводе грчки и амерички медији, изнајмио кућу и уписао децу у нову приватну школу.
Управо је то привукло највећу пажњу, па је убрзо осванула информација да Стефан и Тара своје образовање настављају позантој међународној образовној установи "St. Lawrence College".
Ова британска школа, основана 1980. године, налази се у мирном делу Коропија и важи за једну од најпрестижнијих образовних установа у земљи. Због тога није чудно што је Новак Ђоковић баш њу одабрао за место у ком ће његови наследници наставити своје даље школовање, које су започели у једној приватној школи у Београду.
Због тога ни Стефан, ни Тара Ђоковић сигурно неће имати проблема да се навикну на ново окружење и нови систем, а наш тенисер и његова супруга Јелена морати на годишњем новоу да издвоје позамашну суму новца.
Djokovic is a permanent resident of Athens!
has rented a house in Glyfada and has enrolled his children at St. Laurence School
Today he was also seen at the Kavouri Tennis Club, where he went both in the morning and in the afternoon, with his son, Stefan.https://t.co/AVfnJ6QlUP pic.twitter.com/35di5qEWHr
Школа прати британски систем образовања, од предшколског узраста па све до А-левел испита, који отварају врата универзитетима широм света. Ученици стичу Cambridge и Edexcel квалификације, а школа је чланица COBIS-a (Council of British International Schools) и редовно пролази кроз инспекције.
Олимпијски базен, кошаркашки и тениски терени...
Кампус школе простире се на око 20 ари и нуди садржаје на какве нисмо навикли у класичним школама: олимпијски затворени базен, модерна спортска хала, терен за фудбал, тениски и кошаркашки терени, амфитеатар и изложбени центар.
Објекти су приземни и отпорни на земљотресе, што даје додатну сигурност ученицима.
Ево које су цене
Као и већина међународних школа, има високу цену. Родитељи на упису плаћају једнократне таксе од 2.500 евра (регистрација и развојни фонд), а годишња школарина зависи од разреда: од 8.922€ у вртићу, до скоро 14.500€ у вишим разредима.
Поред тога, постоје додатне опције - аутобуски превоз (~440€ годишње), музички програм (1.400 €) или летња школа (1.500 €) - које подижу укупне трошкове. Тако, примера ради, родитељи основца у првој години издвајају око 15.000 евра.
Захваљујући британском програму, школа привлачи ученике из различитих земаља, а посебно је популарна међу породицама које желе интернационално образовање, али и висок стандард ваннаставних активности.