НОВАКОВА ДЕЦА КРЕЋУ У ШКОЛУ У АТИНИ Година кошта као мало богатство- Учионице су отпорне на земљотресе, а ево колико кошта ПРВИ РАЗРЕД

10.09.2025. 11:30 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена/Дневник
Фото: Screenshot YT Wimbledon

Након што је изгубио у полуфиналу УС опена, Новак Ђоковић је отпутовао у Атину, где је, како наводе грчки и амерички медији, изнајмио кућу и уписао децу у нову приватну школу.

Управо је то привукло највећу пажњу, па је убрзо осванула информација да Стефан и Тара своје образовање настављају позантој међународној образовној установи "St. Lawrence College".

Ова британска школа, основана 1980. године, налази се у мирном делу Коропија и важи за једну од најпрестижнијих образовних установа у земљи. Због тога није чудно што је Новак Ђоковић баш њу одабрао за место у ком ће његови наследници наставити своје даље школовање, које су започели у једној приватној школи у Београду.

Због тога ни Стефан, ни Тара Ђоковић сигурно неће имати проблема да се навикну на ново окружење и нови систем, а наш тенисер и његова супруга Јелена морати на годишњем новоу да издвоје позамашну суму новца.

Школа прати британски систем образовања, од предшколског узраста па све до А-левел испита, који отварају врата универзитетима широм света. Ученици стичу Cambridge и Edexcel квалификације, а школа је чланица COBIS-a (Council of British International Schools) и редовно пролази кроз инспекције.

Олимпијски базен, кошаркашки и тениски терени...

Кампус школе простире се на око 20 ари и нуди садржаје на какве нисмо навикли у класичним школама: олимпијски затворени базен, модерна спортска хала, терен за фудбал, тениски и кошаркашки терени, амфитеатар и изложбени центар.

Објекти су приземни и отпорни на земљотресе, што даје додатну сигурност ученицима.

Ево које су цене

Као и већина међународних школа, има високу цену. Родитељи на упису плаћају једнократне таксе од 2.500 евра (регистрација и развојни фонд), а годишња школарина зависи од разреда: од 8.922€ у вртићу, до скоро 14.500€ у вишим разредима.

Поред тога, постоје додатне опције - аутобуски превоз (~440€ годишње), музички програм (1.400 €) или летња школа (1.500 €) - које подижу укупне трошкове. Тако, примера ради, родитељи основца у првој години издвајају око 15.000 евра.

Захваљујући британском програму, школа привлачи ученике из различитих земаља, а посебно је популарна међу породицама које желе интернационално образовање, али и висок стандард ваннаставних активности.

