Први корак ка окончању раскола између оца и сина ЕВО КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ПРВИ СУСРЕТ БРИТАНСКОГ ПРИНЦА ХАРИЈА С КРАЉЕМ ЧАРЛСОМ Нису се видели пуних 20 месеци!
ЛОНДОН: Британски принц Хари данас се први пут после 20 месеци сусрео са оцем, краљем Чарлсом што би могао бити први корак ка окончању раскола између оца и сина, преноси Ројтерс.
Бакингемска палата је потврдила да је Чарлс (76) попио данас чај на приватном састанку са својим сином у Кларенс Хаусу у Лондону.
Хари (40) је у понедељак долетео у Британију због низа састанака, а раније данас је посетио истраживачки центар, који је специјализован за побољшање лечења жртава са повредама од експлозије.
Откако су се Хари и његова америчка супруга Меган преселили у Калифорнију 2020. године, где сада живе са своје двоје деце, били су веома критични према краљевској породици и институцији у интервјуима, ТВ документарцима и Харијевој аутобиографији "Резерва".
Хари је имао неке посебно оштре коментаре за Чарлса и свог старијег брата, престолонаследника принца Вилијама, што је довело до потпуног слома његових односа са породицом, али је, након што је изгубио правну битку са британском владом око своје безбедности у мају, рекао да жели помирење.
Наравно да ми неки чланови моје породице никада неће опростити што сам написао књигу. Наравно да ми никада неће опростити много тога. Али знате... волео бих помирење са својом породицом... Нема смисла да се више борим. А живот је драгоцен, рекао је принц Хари тада за Би-Би-Си.