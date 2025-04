РЕЖИСЕРА ТУЖИЛО 40 ЖЕНА ЗА СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ Мора да им исплати 1,7 милијарди долара

Њујоршка порота је у среду пресудила да је Тобек злоупотребио свој положај у филмској индустрији да би сексуално злостављао жене између 1979. и 2014. године.

Адвокат Бред Бекворт рекао је да тужиоци верују да ће пресуда, којом је наложено да се исплати тако велика количина новца, послати поруку ''моћним појединцима који не третирају жене на одговарајући начин“.

Бекворт је рекао да пресуда укључује 280 милиона долара надокнаде штете и 1,4 милијарде долара на име казнене одштете подноситељкама тужбе, преноси "Њузвик".

Тобек је био међу првим холивудским моћницима који је оптужен за сексуално злостављање на почетку кампање против сексуалног насиља ''MeToo'', а ово је највећа количина новца коју је држава Њујорк наредила да се исплати жртвама које су покренуле ту иницијативу.

Одлука произилази из тужбе поднесене на Менхетну 2022. године након што је држава Њујорк увела једногодишњи рок за подношење тужбе за сексуални напад, чак и ако су се десиле пре неколико деценија.

Тобек, који је заступао сам себе, негирао је оптужбе, наводећи да је ''сваки сексуални сусрет или контакт између тужиоца и туженог био споразуман“.

Такође је тврдио да су њујоршким законом, којим се продужава рок застарелости случајева сексуалног злостављања, прекршена његова уставна права.

Поред свог редитељског дебија "Fingers" (1978), Тобек је режирао остварења "The Pick-up Artist" (1987), "Тwo Girls and a Guy" (1997), "Black and White" (1999), "Тyson" (2008), а познат је и по сценарију за "Bugsy" (1991), који није режирао, али је био номинован за Оскара за најбољи оригинални сценарио.