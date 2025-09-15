СУПРУГА БРУСА ВИЛИСА ПРОГОВОРИЛА О ОДНОСУ С ЊИМ ОТКАКО ЈЕ ОБОЛЕО Имамо свој језик, болест стално узима још
ЛОНДОН: Супруга Бруса Вилиса, Ема Хеминг Вилис, испричала је да са славним глумцем данас комуницира „својим језиком“ откако му је дијагностикована фронтотемпорална деменција (FTD).
Хеминг Вилис (47), глумица и манекенка, објавила је књигу у којој описује њихово искуство са болешћу како би подигла свест о овом обољењу.
Породица је 2022. године саопштила да се звезда серијала „Умри мушки“, сада седамдесетогодишњак, повлачи из глуме након што му је претходно дијагностикована афазија – поремећај који отежава разумевање и формулисање језика.
„Брус и ја сада имамо свој језик, свој начин да будемо једно с другим. То је седење с њим, шетња, слушање док покушава да се изрази на свој начин. Чујем га и потврђујем“, рекла је Хеминг Вилис за лондонски Тајмс.
„Тешко је. FTD је једноставно окрутна болест – стално узима. Чак и када мислите да више нема шта да одузме, узме још мало“, додала је.
Брус и Ема имају две ћерке, Мејбел (13) и Евелин (11), док глумац из претходног брака са Деми Мур има три одрасле ћерке – Румер, Скаут и Талулу.
У књизи The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path Хеминг Вилис пише и о тешкој одлуци да супруга пресели у посебну кућу, недалеко од породичног дома, како би имао 24-часовну негу, али не и смештај у установи.
„То је била једна од најтежих одлука које сам донела“, признала је. „Али упркос тузи и нелагодности, то је био прави потез – за њега, за наше девојчице и за мене. На крају сам поново могла да будем његова супруга. То је огроман дар.“
Садашњи аранжман, каже, даје Вилису извесну независност: петком га посећују пријатељи на, како га она зове, „мушки дружењу“.
„То је много значило и пријатељима и породици – да имају сопствено време с њим, без мене која се стално мотам, без моје стрепње како да угостим и како да поднесем њихове реакције и тугу због онога што јесте“, закључила је Хеминг Вилис.