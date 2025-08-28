БРУС ВИЛИС ОД САДА У ДОМУ ПОД НАДЗОРОМ Наш брак више није деловао као брак, али породица је и даље уз њега, каже Ема
Била је то једна од најтежих одлука коју сам икада морала да донесем, али знала сам да би Брус желео то за наше ћерке, испричала је Ема Хеминг Вилис.
Две године након што је Брусу Вилису дијагностикована деменција, његова супруга Ема Хеминг Вилис отворено говори о томе како изгледа живот са фронтотемпоралном деменцијом (ФТД) и како то утиче на породицу. У интервјуу за АБЦ са Дајан Сојер, Ема је открила да је морала да донесе једну од најтежих одлука – преселила је Бруса у дом у близини, како би био под сталним надзором и сигуран, а истовремено и како би њихова ћерке Мејбел и Евелин биле заштићене.
„Брус је физички и даље веома покретан и генерално у добром здравственом стању, само му мозак не функционише како треба“, рекла је Ема. „Била је то једна од најтежих одлука коју сам икада морала да донесем, али знала сам да би Брус желео то за наше ћерке – да оне буду сигурне и да им дом буде прилагођен њима, а не његовим потребама.“
И поред тога, породица и даље проводи много времена заједно у Брусовом новом дому. Ема је такође описала тренутке када је први пут приметила да нешто није у реду пре званичне дијагнозе: „Знала сам да нешто није у реду када је Брус престао да води девојчице у школу колико је то раније радио. Његово понашање се мењало, и наш брак више није деловао као брак.“
Промене у његовој личности довеле су до дијагнозе афазије, а затим и ФТД. Ипак, Брус још увек препознаје своју породицу и ћерке.
„Када смо са њим, сав се озари од радости. Држи нас за руке, ми га љубимо и грлимо, и он узвраћа – и то је све што ми је потребно“, закључила је Ема.