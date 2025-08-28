scattered clouds
35°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРУС ВИЛИС ОД САДА У ДОМУ ПОД НАДЗОРОМ Наш брак више није деловао као брак, али породица је и даље уз њега, каже Ема

28.08.2025. 14:31 14:38
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Најжена
Коментари (0)
брус
Фото: Printscreen Youtube/ WIRED

Била је то једна од најтежих одлука коју сам икада морала да донесем, али знала сам да би Брус желео то за наше ћерке, испричала је Ема Хеминг Вилис.

Две године након што је Брусу Вилису дијагностикована деменција, његова супруга Ема Хеминг Вилис отворено говори о томе како изгледа живот са фронтотемпоралном деменцијом (ФТД) и како то утиче на породицу. У интервјуу за АБЦ са Дајан Сојер, Ема је открила да је морала да донесе једну од најтежих одлука – преселила је Бруса у дом у близини, како би био под сталним надзором и сигуран, а истовремено и како би њихова ћерке Мејбел и Евелин биле заштићене.

brus
Фото: Printscreen Youtube/ Page Six

„Брус је физички и даље веома покретан и генерално у добром здравственом стању, само му мозак не функционише како треба“, рекла је Ема. „Била је то једна од најтежих одлука коју сам икада морала да донесем, али знала сам да би Брус желео то за наше ћерке – да оне буду сигурне и да им дом буде прилагођен њима, а не његовим потребама.“

brus
Фото: Printscreen Youtube/ Page Six

И поред тога, породица и даље проводи много времена заједно у Брусовом новом дому. Ема је такође описала тренутке када је први пут приметила да нешто није у реду пре званичне дијагнозе: „Знала сам да нешто није у реду када је Брус престао да води девојчице у школу колико је то раније радио. Његово понашање се мењало, и наш брак више није деловао као брак.“

brus
Фото: Printscreen Youtube/ Page Six

Промене у његовој личности довеле су до дијагнозе афазије, а затим и ФТД. Ипак, Брус још увек препознаје своју породицу и ћерке.

„Када смо са њим, сав се озари од радости. Држи нас за руке, ми га љубимо и грлимо, и он узвраћа – и то је све што ми је потребно“, закључила је Ема.

 

брус вилис болест дом
Извор:
Ало/Најжена
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Нити говори, нити хода! БРУС ВИЛИС ИЗГУБИО ГОВОР, ПОКРЕТ И ПАМЋЕЊЕ! Ово је болест која највише ПЛАШИ СРБЕ, а први симптоми се често не примете
da

Нити говори, нити хода! БРУС ВИЛИС ИЗГУБИО ГОВОР, ПОКРЕТ И ПАМЋЕЊЕ! Ово је болест која највише ПЛАШИ СРБЕ, а први симптоми се често не примете

23.07.2025. 17:26 17:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Фотографија је расплакала планету ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ БРУС ВИЛИС прославио 70. рођендан! Породица је урадила све да му УЛЕПША ДАН
брус

(ФОТО) Фотографија је расплакала планету ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ БРУС ВИЛИС прославио 70. рођендан! Породица је урадила све да му УЛЕПША ДАН

20.03.2025. 19:52 20:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) БРУС ВИЛИС СА ЋЕРКОМ У СРЦЕПАРАЈУЋЕМ СНИМКУ Ево како се познати глумац носи са болешћу
Instagram Screenshot/ emmahemingwillis

(ВИДЕО) БРУС ВИЛИС СА ЋЕРКОМ У СРЦЕПАРАЈУЋЕМ СНИМКУ Ево како се познати глумац носи са болешћу

13.11.2024. 13:40 13:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај