СВЕТСКИ ТОП МОДЕЛ У БОЛНИЧКОМ КРЕВЕТУ Бела Хадид поново забринула пратиоце
Једна од најтраженијих манекенки данашњице, Бела Хадид, поделила је у среду на свом Инстаграму низ фотографија из болничког кревета, на којима се види да прима инфузију, што је забринуло многе њене пратиоце.
Иако није открила разлог хоспитализације, познато је да се годинама бори са лајмском болешћу, пише People.
„Жао ми је што увек нестајем, волим вас”, написала је 28-годишња Хадид у опису објаве.
На фотографијама се види како се манекенка одмара у болничком кревету, грли хекланог анђела, једе пицу и ужива у погледу на залазак сунца и дугу кроз прозор.
Подршка породице и пријатеља
У коментарима су јој се одмах јавиле сестра и мајка. Њена мајка, Јоланда Хадид, назвала ју је борцем.
„Волим те! Надам се да ћеш се ускоро осећати снажно и добро, онако како заслужујеш”, написала је њена сестра Ђиђи Хадид.
Подршку јој је пружила и глумица Ники Рид, која је написала: „Шаљем ти љубав, светлост и позитивне мисли за оздрављење.”
Дугогодишња борба са болешћу
Иако није познато зашто је сада хоспитализована, Хадидова је још 2023. године изјавила да је „напокон здрава”, након више од 100 дана лечења лајмске болести, хроничног бола и готово 15 година невидљиве патње.