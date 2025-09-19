(ВИДЕО) ЛЕГЕНДА НБА БОБИ МАРЈАНОВИЋ ЦЕПА ДРВА НА МАКС Коментари на његов снимак су ХИТ: Дршка од секире као чачкалица, брат замахује из стратосфере
Бобан Марјановић, српски професионални кошаркаш и један од најпрепознатљивијих играча у НБА лиги захваљујући својој изузетној висини, харизми и позитивној личности, још једном је показао да му послови на селу нису страни
Висок 224 цм, Бобан игра на позицији центра. Своју професионалну каријеру започео је у Европи, где је играо за неколико клубова, укључујући Црвену звезду, са којом је имао запажену сезону у Евролиги. У НБА лигу је стигао 2015. године.
Поред кошарке, Бобан је постао познат и ван терена. Захваљујући свом смислу за хумор и топлом понашању, стекао је велики број фанова.
Појављивао се у рекламама и чак глумио у филму „John Wick: Chapter 3 – Parabellum“, где је имао кратку, али запажену сцену са Кијану Ривсом.
Овог пута Боби је насмејао фанове новим видеом на којем се види како цепа дрва за предстојећу грејну сезону! Некадашњи репрезентативац Србије пева, смеје се, а његови пратиоци остављају само позивитивне коментаре испод видеа.
"Боби, стави четири пања да би уједначити са својом висином, због кичме", "Браво Боби", "Најбоља вежба са Балкана", "Тренира да глуми у новом делу Џон Вика", само су неки од коментара.