(ВИДЕО) МАШАЛА! ЛУКА ДОНЧИЋ ПОСЛЕ ЕУРОБАСКЕТА КУПИО КУЋУ ЗА 25 МИЛИОНА ЕВРА Припадала је познатој тенисерки- Има три спрата и стазу за куглање, а ево колика је била ЦЕНА
Није успео Лука Дончић да направи сензацију са Словенијом на Еуробаскету, био је близу ње пошто је његова репрезентација водила против Немачке, али је на крају поражна резултатом 99:91.
Само неколико дана касније осванула је информација да је НБА играч купио кућу у Калифорнији од 25 милиона евра, а која се налазила у власништву бивше руске легендарне тенисерка Марије Шарапове.
Кућа има три спрата, поседује пет спаваћих соба, базен, али и стазу за куглање о којој је причала Шарапова својевремено.
– Ово је највеће изненађење мог дома, често се са пријатељима спустим овде на куглање – рекла је тада Шарапова.
Такође, користила је јапанску технику када је у питању уређивање собе, због много више простора којег има.
– Не могу да поднесем затрпане собе. По мом мишљењу, то је нездраво. Ако нешто не користите, једноставно вам није потребно. Па зашто га складиштити.
И сама је Шарапова признала колико је улагала у кућу.
– Била сам опседнута процесом градње куће. Дешавало се да са турнира директно одем на радове или у канцеларију архитекте, како бих до детаља све видела, или бих отишла до произвођача кухиња. То је био мој пројекат и нисам желела да испустим ни најмањи детаљ у целом процесу градње.
