(ВИДЕО) МАШАЛА! ЛУКА ДОНЧИЋ ПОСЛЕ ЕУРОБАСКЕТА КУПИО КУЋУ ЗА 25 МИЛИОНА ЕВРА Припадала је познатој тенисерки- Има три спрата и стазу за куглање, а ево колика је била ЦЕНА

13.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Није успео Лука Дончић да направи сензацију са Словенијом на Еуробаскету, био је близу ње пошто је његова репрезентација водила против Немачке, али је на крају поражна резултатом 99:91.

Само неколико дана касније осванула је информација да је НБА играч купио кућу у Калифорнији од 25 милиона евра, а која се налазила у власништву бивше руске легендарне тенисерка Марије Шарапове.

Кућа има три спрата, поседује пет спаваћих соба, базен, али и стазу за куглање о којој је причала Шарапова својевремено.

– Ово је највеће изненађење мог дома, често се са пријатељима спустим овде на куглање – рекла је тада Шарапова.

Такође, користила је јапанску технику када је у питању уређивање собе, због много више простора којег има.

– Не могу да поднесем затрпане собе. По мом мишљењу, то је нездраво. Ако нешто не користите, једноставно вам није потребно. Па зашто га складиштити.

И сама је Шарапова признала колико је улагала у кућу.

– Била сам опседнута процесом градње куће. Дешавало се да са турнира директно одем на радове или у канцеларију архитекте, како бих до детаља све видела, или бих отишла до произвођача кухиња. То је био мој пројекат и нисам желела да испустим ни најмањи детаљ у целом процесу градње.

