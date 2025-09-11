(ВИДЕО) ПОЗНАТА ХОЛИВУДСКА ГЛУМИЦА ПРЕМИНУЛА У 88. ГОДИНИ Глумила је у "Гремлинима" и "Госпођи Даутфајер"
Америчка глумица Поли Холидеј, позната по улогама у серији „Алиса“ и филмовима „Гремлини“ и „Госпођа Даутфајр“, преминула је у 88. години у свом дому на Менхетну.
Позната америчка глумица Поли Холидеј, звезда филмова "Гремлини" и "Госпођа Даутфајр",преминула је у 88. години живота. Вест о њеној смрти потврдио је њен дугогодишњи пријатељ и позоришни агент Денис Аспленд (Деннис Аспланд) за Њујорк тајмс.
Холидеј је преминула у свом дому на Менхетну, а иза себе је оставила богату глумачку каријеру која је трајала више од пет деценија.
Највећу популарност стекла је крајем седамдесетих година када је у серији "Алиса" тумачила духовиту конобарицу Флоренс „Фло“ Џин Каслбери. Публика ју је обожавала због њеног јужњачког акцента и легендарне реченице „Кисс мy гритс“, која је постала њен заштитни знак.
Тај успех донео јој је и спин-оф серију Фло, иако је трајала кратко.
Алиса је дебитовала на ЦБС-у 1976. године, а била је инспирисана филмом Мартина Скорсезеа Алиса више не станује овде из 1974. Серија је врло брзо постала велики хит и нашла се међу десет најгледанијих програма америчке телевизије у четири од наредних пет сезона.
За улогу госпође Руби Дигл у филму Гремлини исте године освојила је престижну награду Сатурн за најбољу споредну глумицу.